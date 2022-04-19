Самый дорогой игрок Атлетико вылетел до конца сезона

Лидер атак "Атлетико" последних месяцев Жоау Феликс выбыл до конца сезона. Об этом он сам сообщил в Instagram.

У 22-летнего португальца диагностировано повреждение подколенного сухожилия после матча 32-го тура Примеры против "Эспаньола" (2:1). Клуб не сообщал деталей, но, видимо, все серьезно.

Также у "Матрасников" после матча с "Попугаями" выбыл Тома Лемар - для француза это уже 4-я мышечная травма по ходу сезона.

Потеря Феликса - удар по амбициям "Атлетико", который сейчас занимает 4-е место в Примере, имея равное количество очков с "Севильей" и "Барселоной". У Жоау в сезоне 10 голов и 6 ассистов в 35 матчах за клуб.