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Барселона хочет подписать двух защитников Челси

Испания
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Трансферы должны быть оформлены до 30 июня

Барселона хочет подписать двух защитников Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Барселона" хочет этим летом подписать двух крайних защитников "Челси" – Сезара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, сообщает Diario Sport. "Синие" не готовы отдавать игроков бесплатно, но рассмотрит возможность обмена.

Сообщается, что в "Челси", в случае обмена, интересуются защитником Сержиньо Дестом и вратарем Нету.

У 32-летнего Сезара контракт истекает этим летом, но у "Челси" есть опция продления футболиста ещё на год. Соглашение Алонсо рассчитано до лета 2023, но испанец не входит в планы лондонцев.

"Барселона" хотела бы потратить на эти переходы как можно меньше, чтобы усилить другие позиции более дорогостоящими футболистами.

Каталонцы хотят закрыть сделку до 30 июня и Матеу Алемани уже летал в Дондон для обсуждения переходов.

В случае прихода футболистов, Алонсо подпишет трехлетнее соглашение, а Аспиликуэта на 2 года с опцией продления ещё на год.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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Источник:
sport.es

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