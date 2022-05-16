  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал презентовал домашнюю форму при участии легенд клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал презентовал домашнюю форму при участии легенд клуба

Испания
Обновлено
(1 голосов)

С отсылкой к 120-летию клуба

Реал презентовал домашнюю форму при участии легенд клуба

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте презентовал новый домашний комплект игровой формы на сезон 2022/2023.

Экипировка выполнена в традиционном для клуба цвете - белом. Форма дополнена фиолетовыми линиями на воротнике и тремя полосками Adidas на плечах. Сообщается, что на внутренней стороне воротника находится специальный логотип, посвященный 120-летию клуба.

"Этот комплект – дань уважения истории клуба. Классический дизайн с современными элементами. Кроме того, на внутренней стороне воротника есть посвящение 120-летию "Реала". Еще одна деталь – герб белого цвета по всей рубашке", – говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".

Интересно, что в презентации формы принимали участие бывшие легенды мадридского клуба - Роберто Карлос, Икер Касильяс и Рауль Гонсалес.

Реал презентовал домашнюю форму при участии легенд клуба - изображение 1
Фото: ФК Реал Мадрид
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Реал Мадрид

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hrdhrd (Украина)
16.05.2022 в 16:11
Отлично. И шрифт крутой, отсылочка к сезону 2001/2002
Ответить
0
0
avatar
Дoбрый (землянин)
16.05.2022 в 15:01
Классная форма! Ещё б петлицы на воротник и звёзды на погоны.
Ответить
0
0
avatar
Дoбрый (землянин)
16.05.2022 в 14:55
Марселе, ещё рога приделать и вылитый ЧЁРТ. Наэлектризованный чёрт. Эбонитовой палочкой...
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде