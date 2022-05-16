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Реал презентовал домашнюю форму при участии легенд клуба
С отсылкой к 120-летию клуба
Фото: realmadrid.com
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте презентовал новый домашний комплект игровой формы на сезон 2022/2023.
Экипировка выполнена в традиционном для клуба цвете - белом. Форма дополнена фиолетовыми линиями на воротнике и тремя полосками Adidas на плечах. Сообщается, что на внутренней стороне воротника находится специальный логотип, посвященный 120-летию клуба.
"Этот комплект – дань уважения истории клуба. Классический дизайн с современными элементами. Кроме того, на внутренней стороне воротника есть посвящение 120-летию "Реала". Еще одна деталь – герб белого цвета по всей рубашке", – говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".
Интересно, что в презентации формы принимали участие бывшие легенды мадридского клуба - Роберто Карлос, Икер Касильяс и Рауль Гонсалес.
???? ¿Os mola nuestra nueva equipación?— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 16, 2022
???? @adidasfootball pic.twitter.com/erEZNUr10F
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