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Реал презентовал Рюдигера. Летний новичок будет играть под 22-м номером
Немецкий футболист перебрался в Мадрид бесплатно
Фото: realmadrid.com
Мадридский "Реал" официально представил летнего новичка Антонио Рюдигера в качестве игрока команды.
29-летний центральный защитник прошел успешно медосмотр и заключил четырехлетний контракт в сопровождении президента "сливочных" Флорентино Переса. После подписания немецкий футболист получил в подарок часы, копию стадиона "Сантьяго Бернабеу", а также игровую футболку с его именем.
В королевском клубе Антонио будет выступать под 22-м номером.
Напомним, что Рюдигер перебрался в "Реал" из лондонского "Челси" на правах свободного агента.
2⃣2⃣ @ToniRuediger#WelcomeRüdiger pic.twitter.com/YLJPxMvOUg— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2022
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