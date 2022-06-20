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Реал презентовал Рюдигера. Летний новичок будет играть под 22-м номером

Испания
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Немецкий футболист перебрался в Мадрид бесплатно

Реал презентовал Рюдигера. Летний новичок будет играть под 22-м номером

Фото: realmadrid.com

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Мадридский "Реал" официально представил летнего новичка Антонио Рюдигера в качестве игрока команды.

29-летний центральный защитник прошел успешно медосмотр и заключил четырехлетний контракт в сопровождении президента "сливочных" Флорентино Переса. После подписания немецкий футболист получил в подарок часы, копию стадиона "Сантьяго Бернабеу", а также игровую футболку с его именем.

В королевском клубе Антонио будет выступать под 22-м номером.

Напомним, что Рюдигер перебрался в "Реал" из лондонского "Челси" на правах свободного агента.

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В статье: Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Источник:
realmadrid.com

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