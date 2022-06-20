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Рюдигер: Были предложения от Барселоны. Я сказал агенту: либо Мадрид, либо ничего

Испания
(1 голосов)

В Каталонию не собирался

Рюдигер: Были предложения от Барселоны. Я сказал агенту: либо Мадрид, либо ничего

Фото: twitter.com/ToniRuediger

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Защитник "Реала" Антонио Рюдигер рассказал о предложениях, которые были, любимом номере и за кого болел в финале Лиги чемпионов. "Когда проходил финал, я уже знал, где буду играть", – приводит его слова Marca.

Об игре против "Реала" в Лиге чемпионов:

"Когда я играл против "Мадрида", сделка еще не была закрыта. Моей целью было выбить "Реал", я профессионал. Мне было просто сосредоточиться".

О финале ЛЧ:

"Когда проходил финал, я уже знал, что буду играть за "Реал" и болел за него. Эта Лига чемпионов была невероятной".

О 22-м номере:

"Мой любимый номер – 2-й, но он у Карвахаля. Они предложили мне 12-й и 22-й, и я выбрал 22-й".

О предложениях, которые у него были:

"Был интерес со стороны "Барселоны", но я сказал своему агенту, что либо "Мадрид", либо ничего".

О дебюте в класико:

"Это самая важная игра на свете, и мы хотим победить, даже если это товарищеский матч. Я очень рад принять участие в этом матче, а не смотреть его по телевизор", – сказал защитник "Реала".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер финал Лиги Чемпионов
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.06.2022 в 19:34
Ну последнее эль класико, судя по счёту, все игроки Реала смотрели по телевизору ))
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