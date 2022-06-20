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Рюдигер: Были предложения от Барселоны. Я сказал агенту: либо Мадрид, либо ничего
В Каталонию не собирался
Фото: twitter.com/ToniRuediger
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер рассказал о предложениях, которые были, любимом номере и за кого болел в финале Лиги чемпионов. "Когда проходил финал, я уже знал, где буду играть", – приводит его слова Marca.
Об игре против "Реала" в Лиге чемпионов:
"Когда я играл против "Мадрида", сделка еще не была закрыта. Моей целью было выбить "Реал", я профессионал. Мне было просто сосредоточиться".
О финале ЛЧ:
"Когда проходил финал, я уже знал, что буду играть за "Реал" и болел за него. Эта Лига чемпионов была невероятной".
О 22-м номере:
"Мой любимый номер – 2-й, но он у Карвахаля. Они предложили мне 12-й и 22-й, и я выбрал 22-й".
О предложениях, которые у него были:
"Был интерес со стороны "Барселоны", но я сказал своему агенту, что либо "Мадрид", либо ничего".
О дебюте в класико:
"Это самая важная игра на свете, и мы хотим победить, даже если это товарищеский матч. Я очень рад принять участие в этом матче, а не смотреть его по телевизор", – сказал защитник "Реала".
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