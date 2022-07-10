Живая легенда Барселоны может покинуть клуб следующим летом ради игры в МЛС

С опорным полузащитником "Барселоны" Серхио Бускетсом связались клубы из американской МЛС. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, они намерены выманить игрока из каталонского клуба уже следующим летом.

Sergio Busquets, approached by MLS clubs for next summer. He’s key part of Xavi project for this season - but there’s still nothing discussed on his contract, currently expiring in June 2023. ???????????????? #FCB



Busquets will 100% stay this season and then could leave next summer. pic.twitter.com/yXXH7LvXAY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2022

По информации журналиста, Бускетс является ключевым игроком в глазах главного тренера "Барселоны" Хави. Однако, не смотря на статус, клуб до сих пор даже не приступил к обсуждению условий продления контракта с Серхио.

Как ожидается, живая легенда клуба отыграет свой последний сезон в Каталонии, а уже следующим летом сможет уйти из команды. Контракт Бускетса истекает в июне 2023 года.