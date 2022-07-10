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Живая легенда Барселоны может покинуть клуб следующим летом ради игры в МЛС

Испания
(1 голосов)

Контракт Серхио Бускетса истекает уже через год

Живая легенда Барселоны может покинуть клуб следующим летом ради игры в МЛС

Фото: Barca Universal

UA-Футбол
Новина українською

С опорным полузащитником "Барселоны" Серхио Бускетсом связались клубы из американской МЛС. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, они намерены выманить игрока из каталонского клуба уже следующим летом.

По информации журналиста, Бускетс является ключевым игроком в глазах главного тренера "Барселоны" Хави. Однако, не смотря на статус, клуб до сих пор даже не приступил к обсуждению условий продления контракта с Серхио.

Как ожидается, живая легенда клуба отыграет свой последний сезон в Каталонии, а уже следующим летом сможет уйти из команды. Контракт Бускетса истекает в июне 2023 года.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Хави МЛС
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Комментарии (12)
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NORDOS
10.07.2022 в 20:27
медлітєльний костолом буся, який так і не навчився грати в м'яч, через шо барсі постійно доводиться платити арбітрам, щоб вони не бачили, легенда? от таке вялічіє барси коли вже руки в тебе повідсихають, якими ти м'ячі в карному відбивав, волейболіст ср@ний
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+3
0
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Крістофер (Луцьк)
10.07.2022 в 20:47
Більше запам'ятався своєю мемною симуляцією, ніж грою. Вбиваваємо в гугл "бускетс симуляція" і дивимось цю легенду
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.07.2022 в 18:53
Давай Серёга к нам в FC Charlotte. В полузащите у нас ветер веет бесприпятственно.
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+3
-4
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Крістофер (Луцьк)
10.07.2022 в 19:07
Твій розумово-відсталий друг робив з тебе героя ЗСУ, а ти виявився сцикуном, який навіть свій номер дати не може. Задрот обісцяний
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+3
-2
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Дoбрый (землянин)
10.07.2022 в 19:47
Алекс, к твоей подошве, шо-то жёлтое пристало, стряхни.
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+1
-3
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Крістофер (Луцьк)
10.07.2022 в 20:07
Класно ти йому в штани насрав. Я досі тащусь Йому цю спробу примазатись до ЗСУ не скоро забудуть. Поранений в Ахіллеса
+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.07.2022 в 20:23
А що це за дурень із Волині тут з'явився? Судячи із його висєру, воно дурнувате на всю голову. І навіть не лікується. ЛМ-ЧС 2022!!!
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0
-2
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NORDOS
10.07.2022 в 20:31
Буся абідєлся, що банкрот ляпорта йому зп урізаввідчуваю пошле барсусмокчи кабачка, Дарік
+2
0
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Spokoyno (Київ)
10.07.2022 в 18:52
І тут... Класний гравець, що "божить у центрі" Утім вік бере своє, хоч і Бускетс краще відчуває розвиток гри, сил та бажань "добігти" до потрібної точки поля Серхіо не завжди вистачає. Може саме тому пане Олеже бажає Серьоги позбутися Але хто буде грати замість нього?!?
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+2
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.07.2022 в 19:14
Надо искать кого-то на его место, он же не вечный. Уже не всегда успевает за событиями на поле, особенно в серьёзных матчах.
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+3
-1
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Spokoyno (Київ)
10.07.2022 в 20:57
Давно пора... А наразі не "в серьёзных матчах" поменш задіювати! А то більш всіх хвилин за минулий сезон зіграв... А ще матчі збірної... тому іноді сил на все і не вистачало. Жовтий серунець піZDUY за руським кораблем! Тут вболівальники про футбол спілкуються!
0
-1
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NORDOS
10.07.2022 в 20:53
Нічого хвилюватисябудь-який волейболіст зможе закрити цю позицію в барсі
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+1
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