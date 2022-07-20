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Отступные в контракте Левандовского составят 500 миллионов евро
На 500 миллионов меньше чем у Педри
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" прописала отступные в размере полумиллиарда евро в контракте Роберта Левандовского, сообщает официальный сайт клуба. 33-летний поляк подписал соглашение на 4 года.
"Барселона" заплатила за Роберта "Баварии" 45 миллионов евро чистыми и ещё 15 в виде бонусов.
Напомним, что Роберт ещё прошлым летом неоднозначно высказывался о своем будущем, однако тогда конкретных заявлений не последовало.
По окончанию прошлого сезона в Бундеслиге Левандовский все же вышел с официальным заявлением, где сказал, что хотел бы попробовать себя в другом клубе.
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