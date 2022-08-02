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Барселона приняла предложение Ла Гэлакси по Рики Пучу

Испания
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Барселона приняла предложение Ла Гэлакси по Рики Пучу

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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"Барселона" приняла предложение "Ла Гелакси" о покупке 22-летнего хавбека Рики Пуча, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают последние детали сделки.

Сообщается, что "Барса" получит процент от следующей перепродажи игрока. Такой же пункт каталонцы прописали в сделку по Мингесе, который ушел в "Сельту".

В прошлом сезоне Пуч провел за "Барселону" 17 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает испанского хавбека в 7 миллионов евро.

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В статье: Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч
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