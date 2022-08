Барселона приняла предложение Ла Гэлакси по Рики Пучу

"Барселона" приняла предложение "Ла Гелакси" о покупке 22-летнего хавбека Рики Пуча, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают последние детали сделки.

Barcelona have just approved and accepted LA Galaxy proposal for Riqui Puig. Final details now being discussed on player side, then it will be completed. ????⚪️ #LAGalaxy



Barcelona will have percentage of future sale guaranteed as they wanted. pic.twitter.com/56mBIFStf4