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Барселона приняла предложение Ла Гэлакси по Рики Пучу
Давно молодые игроки не уходили в Америку
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" приняла предложение "Ла Гелакси" о покупке 22-летнего хавбека Рики Пуча, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают последние детали сделки.
Barcelona have just approved and accepted LA Galaxy proposal for Riqui Puig. Final details now being discussed on player side, then it will be completed. ????⚪️ #LAGalaxy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2022
Barcelona will have percentage of future sale guaranteed as they wanted. pic.twitter.com/56mBIFStf4
Сообщается, что "Барса" получит процент от следующей перепродажи игрока. Такой же пункт каталонцы прописали в сделку по Мингесе, который ушел в "Сельту".
В прошлом сезоне Пуч провел за "Барселону" 17 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает испанского хавбека в 7 миллионов евро.
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