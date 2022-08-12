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Сегодня, двенадцатого августа, стартует чемпионат Испании 2022/23
Реал будет защищать титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, двенадцатого августа 2022-го года, матчем первого тура между "Осасуной" и "Севильей" стартует очередной чемпионат Испании. Это уже 92-й розыгрыш самого престижного футбольного турнира этой страны.
Закончится Примера 2022/23 четвертого июня 2023-го года. "Реал" будет защищать титул чемпиона, добытый в прошлом году под руководством Карло Анчелотти. "Барселона" еще летом заявила об амбициях бороться за корону, но, подписав немало новичков, клуб так и не решил хозяйственные проблемы – новые футболисты до сих пор не заявлены.
По итогу чемпионата Испании четыре первых команды выходят в группу Лиги чемпионов. Пятая и шестая команды – это группа Лиги Европы, седьмая – квалификация Лиги конференций. При условии, что Кубок страны выиграет представитель топ-6 итоговой турнирной таблицы чемпионата. Если нет, то квота немного претерпевает изменения.
Отметим, что так по старым правилам. Со следующего сезона Лига чемпионов будет реформирована, и отбор будет проходить по-другому.
Три последних команды турнирной таблицы Испании вылетают во второй дивизион. На их место заходят новички из Сегунды.
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