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Полузащитник Атлетико отказался от трансфера в Челси
Игрок останется в Испании
Маркос Льоренте
Полузащитник испанского "Атлетико" Маркос Льоренте отказался от трансфера в "Челси". Об этом сообщает издание Relevo.
Лондонский клуб готов был заплатить за хавбека 60 миллионов евро, но испанец не захотел перебираться в АПЛ.
Отметим, что в прошлом сезоне Льоренте сыграл 40 матчей за "Атлетико", в которых отличился тремя результативными передачами.
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Источник:Relevo
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