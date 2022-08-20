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Полузащитник Атлетико отказался от трансфера в Челси

Испания
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Игрок останется в Испании

Полузащитник Атлетико отказался от трансфера в Челси

Маркос Льоренте

Новина українською

Полузащитник испанского "Атлетико" Маркос Льоренте отказался от трансфера в "Челси". Об этом сообщает издание Relevo.

Лондонский клуб готов был заплатить за хавбека 60 миллионов евро, но испанец не захотел перебираться в АПЛ.

Отметим, что в прошлом сезоне Льоренте сыграл 40 матчей за "Атлетико", в которых отличился тремя результативными передачами.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Маркос Льоренте
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Источник:
Relevo

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