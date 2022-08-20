Полузащитник Атлетико отказался от трансфера в Челси

Полузащитник испанского "Атлетико" Маркос Льоренте отказался от трансфера в "Челси". Об этом сообщает издание Relevo.

Лондонский клуб готов был заплатить за хавбека 60 миллионов евро, но испанец не захотел перебираться в АПЛ.

Отметим, что в прошлом сезоне Льоренте сыграл 40 матчей за "Атлетико", в которых отличился тремя результативными передачами.