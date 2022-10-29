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Менеджмент Барселоны недоволен Мемфисом Депаем и Рафиньей

Испания
(1 голосов)

Нидерландец слишком долго восстанавливается, бразилец – не играет на своем уровне

Менеджмент Барселоны недоволен Мемфисом Депаем и Рафиньей

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
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В менеджменте каталонской "Барселоны" растет недовольство двумя игроками атаки команды: форвардом Мемфисом Депаем и вингером Рафиньей.

Как сообщает издаение Sport.es, претензии руководства к Депаю в основном касаются времени его восстановления от травм. По информации медиа, нидерландец уже превысил изначальные сроки лечения, и, как сейчас кажется, готовится к возвращению в игру уже на ЧМ-2022 в Катаре.

Ситуация с Рафиньей иная, как сообщает издание. Претензии к бразильцу касаются его прискорбной игровой формы, в следствие чего он потерял место в основном составе команды. В последних матчах он либо выходит на замену, либо не выходит на поле вообще.

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В статье: Рафинья Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
29.10.2022 в 21:44
Та Депай вже досяг своєї стелі... Утім вона виявилась посередньою! А от Рафінія навіть в Лідце не був кращим... У середньому гол на п'ять матчів. Так добре, що працьовитий та амбіційний, утім високі амбіції потрібно підкріплювати вищими досягненнями.
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