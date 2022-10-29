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Менеджмент Барселоны недоволен Мемфисом Депаем и Рафиньей
Нидерландец слишком долго восстанавливается, бразилец – не играет на своем уровне
Фото: twitter.com/FCBarcelona
В менеджменте каталонской "Барселоны" растет недовольство двумя игроками атаки команды: форвардом Мемфисом Депаем и вингером Рафиньей.
Как сообщает издаение Sport.es, претензии руководства к Депаю в основном касаются времени его восстановления от травм. По информации медиа, нидерландец уже превысил изначальные сроки лечения, и, как сейчас кажется, готовится к возвращению в игру уже на ЧМ-2022 в Катаре.
Ситуация с Рафиньей иная, как сообщает издание. Претензии к бразильцу касаются его прискорбной игровой формы, в следствие чего он потерял место в основном составе команды. В последних матчах он либо выходит на замену, либо не выходит на поле вообще.
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