Менеджмент Барселоны недоволен Мемфисом Депаем и Рафиньей

В менеджменте каталонской "Барселоны" растет недовольство двумя игроками атаки команды: форвардом Мемфисом Депаем и вингером Рафиньей.

Как сообщает издаение Sport.es, претензии руководства к Депаю в основном касаются времени его восстановления от травм. По информации медиа, нидерландец уже превысил изначальные сроки лечения, и, как сейчас кажется, готовится к возвращению в игру уже на ЧМ-2022 в Катаре.

Ситуация с Рафиньей иная, как сообщает издание. Претензии к бразильцу касаются его прискорбной игровой формы, в следствие чего он потерял место в основном составе команды. В последних матчах он либо выходит на замену, либо не выходит на поле вообще.