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Вальверде попал мячем на балкон жилого дома. Хозяин выставил снаряд на продажу
Уругваец перебил трибуны
Фото: twitter.com/RayoVallecano
Федерико Вальверде попал мячом на балкон жилого дома в концовке встречи "Реала" с "Райо Вальекано" (2:3). Уругваец сильно пробил по мячу, но он полетел по высходящей, перелетев трибуны.
Фанаты "Райо" были рады неточному удару и сразу начали скандировать "Гол!".
Хазяин сразу же после встречи выставил мяч на продажу на местной торговой площадке. Он оценил игровой снаряд Ла Лиги в 200 евро.
"Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после удара, но его можно использовать", – написал мужчина.
Стоит отметить, что трибуны за воротами на Кампо де Вальекас достаточно низкие, а жилые дома находятся близко к стадиону.
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