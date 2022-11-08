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Вальверде попал мячем на балкон жилого дома. Хозяин выставил снаряд на продажу

Испания
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Уругваец перебил трибуны

Вальверде попал мячем на балкон жилого дома. Хозяин выставил снаряд на продажу

Фото: twitter.com/RayoVallecano

Новина українською

Федерико Вальверде попал мячом на балкон жилого дома в концовке встречи "Реала" с "Райо Вальекано" (2:3). Уругваец сильно пробил по мячу, но он полетел по высходящей, перелетев трибуны.

Фанаты "Райо" были рады неточному удару и сразу начали скандировать "Гол!".

Хазяин сразу же после встречи выставил мяч на продажу на местной торговой площадке. Он оценил игровой снаряд Ла Лиги в 200 евро.

"Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после удара, но его можно использовать", – написал мужчина.

Стоит отметить, что трибуны за воротами на Кампо де Вальекас достаточно низкие, а жилые дома находятся близко к стадиону.

Вальверде попал мячем на балкон жилого дома. Хозяин выставил снаряд на продажу - изображение 1

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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