Вильярреал может уволить Кике Сетьена после двух недель работы

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг сомневается в том, стоит ли продолжать сотрудничество с Кике Сетьеном. Об этом сообщает COPE.

Менеджера назначили 25-го октября.

Он провел 4 матча, в которых команда только однажды сыграла вничью и трижды потерпела поражение.

В среду, 9 ноября, "Вильярреал" сыграет с "Эспаньолом". Считается, что предстоящий матч будет решающим для будущего Кике.