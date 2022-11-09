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Вильярреал может уволить Кике Сетьена после двух недель работы

Испания
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Два года отсутствия практики без последствий не проходят

Вильярреал может уволить Кике Сетьена после двух недель работы

Фото: скриншот

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Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг сомневается в том, стоит ли продолжать сотрудничество с Кике Сетьеном. Об этом сообщает COPE.

Менеджера назначили 25-го октября.

Он провел 4 матча, в которых команда только однажды сыграла вничью и трижды потерпела поражение.

В среду, 9 ноября, "Вильярреал" сыграет с "Эспаньолом". Считается, что предстоящий матч будет решающим для будущего Кике.

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В статье: Вильярреал Кике Сетьен
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