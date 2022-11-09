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Вильярреал может уволить Кике Сетьена после двух недель работы
Два года отсутствия практики без последствий не проходят
Фото: скриншот
Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг сомневается в том, стоит ли продолжать сотрудничество с Кике Сетьеном. Об этом сообщает COPE.
Менеджера назначили 25-го октября.
Он провел 4 матча, в которых команда только однажды сыграла вничью и трижды потерпела поражение.
В среду, 9 ноября, "Вильярреал" сыграет с "Эспаньолом". Считается, что предстоящий матч будет решающим для будущего Кике.
???? Informa @juanigual— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2022
???? Fernando Roig tiene muchas dudas de la continuidad de Quique Setién en el banquillo del @VillarrealCF
???? El partido ante el Espanyol puede ser decisivo
???? Setién lleva tan solo 2 semanas en el banquillo
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KwODhUSFBr
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