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Лапорта: Месси знает, что Барселона – это всегда его дом
Но о возвращении игрока ответил неоднозначно
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в "блауграну":
“Возвращение Месси в “Барсу” в 2023 году? Лео знает, что "Барселона" – это всегда его дом", - сказал Лапорта.
Отметим, что почти всю свою карьеру Месси провел в составе “сине-гранатовых”. Он ушел из команды на правах свободного агента летом 2021 года, подписав двухлетний контракт с ПСЖ. Пока действующее соглашение с парижанами аргентинец еще не продолжал – оно все еще действует до конца текущего сезона.
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