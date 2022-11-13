 Лапорта: Месси знает, что Барселона – это всегда его дом ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Месси знает, что Барселона – это всегда его дом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Месси знает, что Барселона – это всегда его дом

Испания
(1 голосов)

Но о возвращении игрока ответил неоднозначно

Лапорта: Месси знает, что Барселона – это всегда его дом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в "блауграну":

“Возвращение Месси в “Барсу” в 2023 году? Лео знает, что "Барселона" – это всегда его дом", - сказал Лапорта.

Отметим, что почти всю свою карьеру Месси провел в составе “сине-гранатовых”. Он ушел из команды на правах свободного агента летом 2021 года, подписав двухлетний контракт с ПСЖ. Пока действующее соглашение с парижанами аргентинец еще не продолжал – оно все еще действует до конца текущего сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде