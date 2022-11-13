Лапорта: Месси знает, что Барселона – это всегда его дом

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в "блауграну":

“Возвращение Месси в “Барсу” в 2023 году? Лео знает, что "Барселона" – это всегда его дом", - сказал Лапорта.

Отметим, что почти всю свою карьеру Месси провел в составе “сине-гранатовых”. Он ушел из команды на правах свободного агента летом 2021 года, подписав двухлетний контракт с ПСЖ. Пока действующее соглашение с парижанами аргентинец еще не продолжал – оно все еще действует до конца текущего сезона.