Лапорта: Скоро Барселона будет одним из самых финансово стабильных клубов мира 

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал финансовое положение клуба. Он ожидает стабилизацию экономических дел в "блаугране".

"Барса" находится в процессе экономического восстановления. Скоро мы выйдем на допандемийный уровень и станем одним из самых финансово стабильных клубов в мире", – приводит слова президента клуба Rac1.

Также Лапорта говорит, что если Суперлига будет принята футбольной общественностью, то "рост будет значительным". Сообщается, что турнир сможет принести до 350 миллионов клубу.