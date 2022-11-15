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Лапорта: Скоро Барселона будет одним из самых финансово стабильных клубов мира 

Испания
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Президент уверен в экономических показателях клуба

Лапорта: Скоро Барселона будет одним из самых финансово стабильных клубов мира 

Фото: twitter.com/FundacioFCB

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал финансовое положение клуба. Он ожидает стабилизацию экономических дел в "блаугране".

"Барса" находится в процессе экономического восстановления. Скоро мы выйдем на допандемийный уровень и станем одним из самых финансово стабильных клубов в мире", – приводит слова президента клуба Rac1.

Также Лапорта говорит, что если Суперлига будет принята футбольной общественностью, то "рост будет значительным". Сообщается, что турнир сможет принести до 350 миллионов клубу.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
rac1.cat

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