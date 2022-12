Вулвз и Атлетико ведут переговоры о трансфере сразу двух игроков

Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с "Вулверхэмптоном" о продаже сразу двух игроков. Ранее сообщалось о потенциальном переходе бразильского форварда Матеуса Куньи в клуб из АПЛ .

Сейчас же инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что команды ведут переговоры также о переходе защитника "Атлетико" Фелипе. По словам журналиста, он и Кунья перейдут в "Вулверхэмптон" в виде единого пакета.

Wolves and Atletico Madrid are in talks for Felipe, not just Matheus Cunha. It’s a potential ‘package’ to include two players in the deal. ???????? #transfers



