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Вулвз и Атлетико ведут переговоры о трансфере сразу двух игроков
Мадридцы готовы отпустить не только Матеуса Кунью, но и Фелипе
Фото: Eurosport
Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с "Вулверхэмптоном" о продаже сразу двух игроков. Ранее сообщалось о
Сейчас же инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что команды ведут переговоры также о переходе защитника "Атлетико" Фелипе. По словам журналиста, он и Кунья перейдут в "Вулверхэмптон" в виде единого пакета.
Wolves and Atletico Madrid are in talks for Felipe, not just Matheus Cunha. It’s a potential ‘package’ to include two players in the deal. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2022
Wolverhampton want both Felipe and Cunha for January. https://t.co/3ck1519PLH
Матеус Кунья отыграл за "Атлетико" в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах, отдав два ассиста. Он был куплен у "Герты" за 26 миллионов евро. Фелипе же сыграл в текущем сезоне всего три матча. Он переехал в Мадрид из "Порто" за 20 млн.
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