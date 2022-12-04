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Вулвз и Атлетико ведут переговоры о трансфере сразу двух игроков

Испания
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Мадридцы готовы отпустить не только Матеуса Кунью, но и Фелипе

Вулвз и Атлетико ведут переговоры о трансфере сразу двух игроков

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с "Вулверхэмптоном" о продаже сразу двух игроков. Ранее сообщалось о потенциальном переходе бразильского форварда Матеуса Куньи в клуб из АПЛ.

Сейчас же инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что команды ведут переговоры также о переходе защитника "Атлетико" Фелипе. По словам журналиста, он и Кунья перейдут в "Вулверхэмптон" в виде единого пакета.

Матеус Кунья отыграл за "Атлетико" в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах, отдав два ассиста. Он был куплен у "Герты" за 26 миллионов евро. Фелипе же сыграл в текущем сезоне всего три матча. Он переехал в Мадрид из "Порто" за 20 млн.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вулверхэмптон Фелипе Матеус Кунья
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