Реал считает стратегически важным трансфер Беллингема

Мадриский "Реал" видит в Джуде Беллингеме игрока, который будет стратегически важен для проекта клуба в будущем, и это не зависит от того, останутся ли Модрич и Кроос в команде.

Известно, что прошлым летом "Реал" подписал Орельена Тчуамени, когда еще ничто не указывало на то, что Каземиро перейдет в "Манчестер Юнайтед". Ситуация с Беллингемом может повториться.

Как сообщалось ранее, Беллингем предпочитает переезд в Испанию возвращению в Англию. За 19-летнего полузащитника придется отдать около 120 млн евро.

В этом сезоне у Джуда 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.