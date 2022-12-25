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Реал считает стратегически важным трансфер Беллингема

Испания
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Игрок может присоединиться к "сливочным" в обозримом будущем

Реал считает стратегически важным трансфер Беллингема

Фото: Getty Images

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Мадриский "Реал" видит в Джуде Беллингеме игрока, который будет стратегически важен для проекта клуба в будущем, и это не зависит от того, останутся ли Модрич и Кроос в команде.

Известно, что прошлым летом "Реал" подписал Орельена Тчуамени, когда еще ничто не указывало на то, что Каземиро перейдет в "Манчестер Юнайтед". Ситуация с Беллингемом может повториться.

Как сообщалось ранее, Беллингем предпочитает переезд в Испанию возвращению в Англию. За 19-летнего полузащитника придется отдать около 120 млн евро.

В этом сезоне у Джуда 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
Marca

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