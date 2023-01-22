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Реал готов предложить круглую сумму за трансфер форварда Наполи

Испания
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Игрок рассматривается как замена для Бензема

Реал готов предложить круглую сумму за трансфер форварда Наполи

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"Реал" собирается предложить € 60 млн за нигерийского нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Игрока рассматривает в качестве замены для форварда Карима Бензема. Однако сообщается, что неаполитанцы не расстанутся с игроком за сумму менее € 80 млн.

24-летний Осимхен забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи за "Наполи" в 19 матчах нынешнего сезона. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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В статье: Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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Источник:
El Nacional

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