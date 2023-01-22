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Реал готов предложить круглую сумму за трансфер форварда Наполи
Игрок рассматривается как замена для Бензема
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Реал" собирается предложить € 60 млн за нигерийского нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.
Игрока рассматривает в качестве замены для форварда Карима Бензема. Однако сообщается, что неаполитанцы не расстанутся с игроком за сумму менее € 80 млн.
24-летний Осимхен забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи за "Наполи" в 19 матчах нынешнего сезона. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
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Источник:El Nacional
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