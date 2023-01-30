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В полуфинале нас ждет Эль-Классико. Результаты жеребьевки Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Определились полуфинальные пары

В полуфинале нас ждет Эль-Классико. Результаты жеребьевки Кубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 30 января состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании.

Волей жребия зрителей ожидает Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной". Другую полуфинальную пару составили "Осасуна" и "Атлетик" (Бильбао). Первые поединки 1/2 финала турнира запланированы на 7-9 февраля, ответные – 1-3 марта. Финал Копа дель Рэй пройдет 6 мая 2023 года.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является "Бетис".

Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Испании:

  • "Осасуна" – "Атлетик" (Бильбао)
  • "Реал Мадрид" – "Барселона"
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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Источник:
rfef.es

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Комментарии (6)
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Spokoyno (Київ)
30.01.2023 в 16:07
"Поганий жереб" до фіналу не дійде один гранд... Якось подебільному виходить Перша четвірка змагається за одну путівку у фінал... Та і купа Ель Класико знижає їх неординарність. Переможець... Поки Барселона виглядає більш спроможною... фартовою, а що буде через місяць час покаже.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2023 в 16:05
Хочу спросить автора этой новости, а откуда Вы придумали даты матчей? ...Значит ТАК: реальные даты полуфиналов такие - первые матчи с 28 февраля по 1 марта, ответные матчи - 5-6 апреля. Такая растяжка во времени обусловлена тем, что у команд разные календари в еврокубках. И выбирали "окна" чтобы всем было удобно.
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0
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Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 16:03
Вот теперь кубок Испании, наконец-то обретает вес! Вот теперь выйти в финал для Барсы это долг чести! Дважды оставить Среал с носом будет просто замечательно!
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0
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Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 15:56
Но то, шо ответную игру Барса играет дома это хорошо.
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Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 15:48
Тут явная подтасовка. Ну или шары плохо нагрели для Среала.
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Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 15:41
Ещё две элькласики... а потом ещё одна. Итого 5 элькласик за сезон.
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