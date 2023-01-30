В полуфинале нас ждет Эль-Классико. Результаты жеребьевки Кубка Испании

Хочу спросить автора этой новости, а откуда Вы придумали даты матчей? ...Значит ТАК: реальные даты полуфиналов такие - первые матчи с 28 февраля по 1 марта, ответные матчи - 5-6 апреля. Такая растяжка во времени обусловлена тем, что у команд разные календари в еврокубках. И выбирали "окна" чтобы всем было удобно.