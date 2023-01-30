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В полуфинале нас ждет Эль-Классико. Результаты жеребьевки Кубка Испании
Определились полуфинальные пары
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 30 января состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании.
Волей жребия зрителей ожидает Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной". Другую полуфинальную пару составили "Осасуна" и "Атлетик" (Бильбао). Первые поединки 1/2 финала турнира запланированы на 7-9 февраля, ответные – 1-3 марта. Финал Копа дель Рэй пройдет 6 мая 2023 года.
Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является "Бетис".
Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Испании:
- "Осасуна" – "Атлетик" (Бильбао)
- "Реал Мадрид" – "Барселона"
???? ???????????????????????????? I Estos son los emparejamientos para las semifinales de la #CopaDelRey— RFEF (@rfef) January 30, 2023
???? Primera semifinal: @Osasuna - @AthleticClub
???? Segunda semifinal: @realmadrid - @FCBarcelona
???? Eliminatoria a doble partido.
???? ¡???????????????????? ????????????????????????!
#LaCopaMola pic.twitter.com/Gph4AxbivZ
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