Примера. Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1. Ларин - новый герой Пуселы

"Реал Сосьедад" оступился следом за "Реалом", "Атлетико", "Бетисом" и "Вильярреалом". 20-й тур явно не жалует фаворитов, и за "Барсу" уже сейчас страшно перед игрой с "Севильей".

Касательно басков, то они не победили во многом из-за нехватки концентрации. "Вальядолид" превзошел хозяев по выигранным единоборствам вдвое - 28 против 14. Также "Пусела" выжала 2 опасных момента при всего 4 ударах в сторону ворот, тогда как "Ла Реал" атаковал и пробивал очень много, однако всякий раз промахивался.

Лучший момент басков упустил Серлот, пробив без сопротивления в штангу. Также Масип отразил несколько опасных попыток очень активного Кубо, удар Наварро; Серлот тоже не сумел исправиться по ходу игры, пробивая плохо.

Очевидно, что после выздоровления Давида Сильвы атаки "Сосьедада" станут более осмысленными, цельными. Пока же команде не хватает последнего паса - и "Вальядолид" за это наказал.

2 - Cyle Larin has become the first player to score in each of his first two games for Real Valladolid in LaLiga in the 21st century, scoring more goals (2) than in his nine games for Brugge in the Jupiler Pro League this season (1). Impact. pic.twitter.com/A9QuTBxClL