Примера. Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1. Ларин - новый герой Пуселы

"Реал Сосьедад" оступился следом за "Реалом", "Атлетико", "Бетисом" и "Вильярреалом". 20-й тур явно не жалует фаворитов, и за "Барсу" уже сейчас страшно перед игрой с "Севильей".

Касательно басков, то они не победили во многом из-за нехватки концентрации. "Вальядолид" превзошел хозяев по выигранным единоборствам вдвое - 28 против 14. Также "Пусела" выжала 2 опасных момента при всего 4 ударах в сторону ворот, тогда как "Ла Реал" атаковал и пробивал очень много, однако всякий раз промахивался.

Лучший момент басков упустил Серлот, пробив без сопротивления в штангу. Также Масип отразил несколько опасных попыток очень активного Кубо, удар Наварро; Серлот тоже не сумел исправиться по ходу игры, пробивая плохо.

Очевидно, что после выздоровления Давида Сильвы атаки "Сосьедада" станут более осмысленными, цельными. Пока же команде не хватает последнего паса - и "Вальядолид" за это наказал.

2 - Cyle Larin has become the first player to score in each of his first two games for Real Valladolid in LaLiga in the 21st century, scoring more goals (2) than in his nine games for Brugge in the Jupiler Pro League this season (1). Impact. pic.twitter.com/A9QuTBxClL — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2023

Арендованный у "Брюгге" Кайл Ларин забил во втором матче кряду - мощный канадец опять замкнул подачу с фланга.

Неожиданная победа подняла "Вальядолид" с зоны вылета - он теперь 13-й с 23 очками. У "Реала Сосьедад" все еще 3-я строчка и 39 баллов.

20-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Вальядолид" - 0:1

Гол: Ларин, 73

"Реал Сосьедад": Ремиро - Барренечеа (Браис Мендес, 46), Субельдия, Ле Норманн, Рико (Муньос, 46) - Марин (Карлос Фернандес, 84), Субименди, Ильярраменди (Оласагасти, 77) - Кубо, Наварро (Оярсабаль, 62) - Серлот

"Вальядолид": Масип - Луис Перес, Онгла (Эль Ямик, 85), Хави Санчес, Оласа - Мончу, Кике Перес (Агуадо, 67) - Плата (Лукас Роса, 84), Плано (Иван Санчес, 59), Мачис - Серхио Леон (Ларин, 59)

Предупреждения: Рико, 24, Барренечеа, 45, Ильярраменди, 69, Карлос Фернандес, 90+4 - Хави Санчес, 27, Оласа, 31, Плано, 38, Онгла, 40, Ларин, 90+1