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Примера. Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1. Ларин - новый герой Пуселы

Испания
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Очередная сенсация в 20-м туре

Примера. Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1. Ларин - новый герой Пуселы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" оступился следом за "Реалом", "Атлетико", "Бетисом" и "Вильярреалом". 20-й тур явно не жалует фаворитов, и за "Барсу" уже сейчас страшно перед игрой с "Севильей".

Касательно басков, то они не победили во многом из-за нехватки концентрации. "Вальядолид" превзошел хозяев по выигранным единоборствам вдвое - 28 против 14. Также "Пусела" выжала 2 опасных момента при всего 4 ударах в сторону ворот, тогда как "Ла Реал" атаковал и пробивал очень много, однако всякий раз промахивался.

Лучший момент басков упустил Серлот, пробив без сопротивления в штангу. Также Масип отразил несколько опасных попыток очень активного Кубо, удар Наварро; Серлот тоже не сумел исправиться по ходу игры, пробивая плохо.

Очевидно, что после выздоровления Давида Сильвы атаки "Сосьедада" станут более осмысленными, цельными. Пока же команде не хватает последнего паса - и "Вальядолид" за это наказал.

Арендованный у "Брюгге" Кайл Ларин забил во втором матче кряду - мощный канадец опять замкнул подачу с фланга.

Неожиданная победа подняла "Вальядолид" с зоны вылета - он теперь 13-й с 23 очками. У "Реала Сосьедад" все еще 3-я строчка и 39 баллов.

20-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Вальядолид" - 0:1

Гол: Ларин, 73

"Реал Сосьедад": Ремиро - Барренечеа (Браис Мендес, 46), Субельдия, Ле Норманн, Рико (Муньос, 46) - Марин (Карлос Фернандес, 84), Субименди, Ильярраменди (Оласагасти, 77) - Кубо, Наварро (Оярсабаль, 62) - Серлот

"Вальядолид": Масип - Луис Перес, Онгла (Эль Ямик, 85), Хави Санчес, Оласа - Мончу, Кике Перес (Агуадо, 67) - Плата (Лукас Роса, 84), Плано (Иван Санчес, 59), Мачис - Серхио Леон (Ларин, 59)

Предупреждения: Рико, 24, Барренечеа, 45, Ильярраменди, 69, Карлос Фернандес, 90+4 - Хави Санчес, 27, Оласа, 31, Плано, 38, Онгла, 40, Ларин, 90+1

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В статье: Вальядолид Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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