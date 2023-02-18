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"Продолжайте творить историю": Атлетик продлил контракт с Вальверде

Испания
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"Продолжайте творить историю": Атлетик продлил контракт с Вальверде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" из Бильбао официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде.Специалист переподписал контракт на полтора года - до лета 2024.

Под руководством Вальверде "львы" пять раз квалифицировались в еврокубки, один раз достигнув Лиги чемпионов. Также Эрнесто привел "Атлетик" к победе в Суперкубке Испании в 2015 году.

Стоит отметить, что "Атлетик" занимает седьмое место в нынешнем розыгрыше испанской Примеры, имея в своем активе 32 очка после 21 сыгранного матча.

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В статье: Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао)
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