"Продолжайте творить историю": Атлетик продлил контракт с Вальверде

"Атлетик" из Бильбао официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде.Специалист переподписал контракт на полтора года - до лета 2024.

Под руководством Вальверде "львы" пять раз квалифицировались в еврокубки, один раз достигнув Лиги чемпионов. Также Эрнесто привел "Атлетик" к победе в Суперкубке Испании в 2015 году.

Стоит отметить, что "Атлетик" занимает седьмое место в нынешнем розыгрыше испанской Примеры, имея в своем активе 32 очка после 21 сыгранного матча.