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"Продолжайте творить историю": Атлетик продлил контракт с Вальверде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" из Бильбао официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде.Специалист переподписал контракт на полтора года - до лета 2024.
Keep making history, Ernesto. #Valverde2024 #AthleticClub ???? pic.twitter.com/y9sWPLaWlR— Athletic Club (@Athletic_en) February 17, 2023
Под руководством Вальверде "львы" пять раз квалифицировались в еврокубки, один раз достигнув Лиги чемпионов. Также Эрнесто привел "Атлетик" к победе в Суперкубке Испании в 2015 году.
Стоит отметить, что "Атлетик" занимает седьмое место в нынешнем розыгрыше испанской Примеры, имея в своем активе 32 очка после 21 сыгранного матча.
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