Анчелотти: То, как Кроос и Модрич обращаются с мячом, не может быть куплено ни на одном рынке мира

Коуч "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с полузащитниками команды Тони Кроосом и Лукой Модричем, заявив, что клуб готов в будущем справиться и без них.

"Прогресс в переговорах есть, потому что они обсуждают продление, и я думаю, что в конце концов решение будет найдено. Они ветераны, у них могут быть моменты подъёма или спада в течение сезона, это вполне нормально, это происходит со всеми игроками. Но мы должны оценивать их не по возрасту, а по тому, что они показывают на поле. Физически у них нет энергии молодёжи, но то, как они обращаются с мячом, уникально и не может быть куплено ни на одном рынке мира.

Я думаю, что они будут продолжать играть, но мы также должны думать о том, что настанет день, когда они остановятся. Мы должны смотреть в будущее, чтобы не зависеть от них. У нас есть фантастические молодые игроки: Камавинга, Тчуамени, Вальверде или Себальос — которые станут новой эпохой "Реала" после ухода эпохи Крооса, Модрича и Каземиро", - сказал тренер.