Барселона наложит вето на продажу своего вингера летом

Нападающий "Барселоны" Рафинья не покинет команду в летнее трансферное окно. Клуб заблокирует любые попытки подписать 26-летнего бразильского футболиста.

Ранее сообщалось, что "Барселона", испытывающая проблема с финансами и соответствием фэйр-плей, готова в летнее трансферное окно расстаться сразу с тремя игроками атакующей линии. Говорилось про Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафинью.

Однако сейчас планы изменились - главный тренер команды Хави имеет планы на вингера в следующем сезоне.

Рафинья перешёл в команду из "Лидса" летом 2022 года за € 58 млн. В 39 встречах он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач.