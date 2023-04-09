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Барселона наложит вето на продажу своего вингера летом
Ранее его хотели продать, но планы изменились
Фото: Futbol Club Barcelona
Нападающий "Барселоны" Рафинья не покинет команду в летнее трансферное окно. Клуб заблокирует любые попытки подписать 26-летнего бразильского футболиста.
Ранее сообщалось, что "Барселона", испытывающая проблема с финансами и соответствием фэйр-плей, готова в летнее трансферное окно расстаться сразу с тремя игроками атакующей линии. Говорилось про Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафинью.
Однако сейчас планы изменились - главный тренер команды Хави имеет планы на вингера в следующем сезоне.
Рафинья перешёл в команду из "Лидса" летом 2022 года за € 58 млн. В 39 встречах он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач.
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