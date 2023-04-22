Барселона летом может подписать Карраско

"Барселона" имеет возможность подписать вингера "Атлетико" Мадрид Янника Феррейру Карраско летом за сумму близкую к 20 млн. евро, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Хави, тренер "Барселоны", высказался относительно способностей вингера: "Карраско - великолепный игрок. Он много работает, потому что иногда ему приходится закрывать весь левый фланг. Янник трудолюбивый игрок, который постоянно вовлечен в игру".

Карраско в этом сезоне сыграл в 27 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.