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Барселона летом может подписать Карраско
У каталонцев есть возможность за недорого подписать вингера Атлетико
"Барселона" имеет возможность подписать вингера "Атлетико" Мадрид Янника Феррейру Карраско летом за сумму близкую к 20 млн. евро, об этом сообщает Фабрицио Романо.
Хави, тренер "Барселоны", высказался относительно способностей вингера: "Карраско - великолепный игрок. Он много работает, потому что иногда ему приходится закрывать весь левый фланг. Янник трудолюбивый игрок, который постоянно вовлечен в игру".
Карраско в этом сезоне сыграл в 27 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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