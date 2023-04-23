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Бразильский вингер Барселоны. Стало известно, кого Ньюкасл хочет купить летом

Испания
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Клуб готов выложить приличную сумму

Бразильский вингер Барселоны. Стало известно, кого Ньюкасл хочет купить летом

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Английский "Ньюкасл", который по итогам сезона может попасть в Лигу чемпионов, планирует провести мощную летнюю трансферную кампанию.

"Сороки" готовы потратить большую сумму и заинтересованы в нападающем "Барселоны" Рафинье. Он рассматривается как приоритет на летнее ТО.

Рафинья перешёл в "Барселону" из "Лидса" летом 2022-го за € 58 млн. В 41 матче он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач. Контракт между сторонами подписан до лета 2027 года.

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В статье: Рафинья Барселона Ньюкасл
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Источник:
Marca

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