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Бразильский вингер Барселоны. Стало известно, кого Ньюкасл хочет купить летом
Клуб готов выложить приличную сумму
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Английский "Ньюкасл", который по итогам сезона может попасть в Лигу чемпионов, планирует провести мощную летнюю трансферную кампанию.
"Сороки" готовы потратить большую сумму и заинтересованы в нападающем "Барселоны" Рафинье. Он рассматривается как приоритет на летнее ТО.
Рафинья перешёл в "Барселону" из "Лидса" летом 2022-го за € 58 млн. В 41 матче он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач. Контракт между сторонами подписан до лета 2027 года.
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