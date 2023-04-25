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Барселона не продаст Рафинью меньше чем за 90 миллионов евро
Хави не хочет расставаться с бразильцем
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави не хочет расставаться с нападающим Рафиньей. В клубе рассмотрят предложения только от 90 миллионов евро.
Считается, что вингеров топового уровня очень мало и они очень дорпогие.
При этом сообщалось, что в клубе готовы продать Торреса и Фати. Их форма не устравала руководство, а высказывания отца Ансу злили руководство.
В этом сезоне Рафинья провел за "Барселону" 42 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Прошлым летом бразильца приобрели из "Лидса" за 58 миллионов евро.
Xavi no contempla la salida de Raphinha. solo una oferta irrechazable (superior a los 90 millones) podria hacer cambiar los planes. los tecnicos consideran que hay muy pocos extremos de nivel 'top' en el mercado y ademas son muy caros.— Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) April 25, 2023
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