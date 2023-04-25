Барселона не продаст Рафинью меньше чем за 90 миллионов евро

Главный тренер "Барселоны" Хави не хочет расставаться с нападающим Рафиньей. В клубе рассмотрят предложения только от 90 миллионов евро.

Считается, что вингеров топового уровня очень мало и они очень дорпогие.

При этом сообщалось, что в клубе готовы продать Торреса и Фати. Их форма не устравала руководство, а высказывания отца Ансу злили руководство.

В этом сезоне Рафинья провел за "Барселону" 42 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Прошлым летом бразильца приобрели из "Лидса" за 58 миллионов евро.