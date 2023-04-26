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Льоренте пропустит остаток сезона в Атлетико из-за травмы
Потеря на важном отрезке сезона
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Атлетико" Мадрид Маркос Льоренте получил повреждение приводящей мышцы бедра. ождается, что восстановление займет 5-6 недель.
Это означает, что испанец пропустит остаток сезона.
Сообщается, что игрок покинул тренировку команды в понедельник.
Льоренте провел в этом сезоне за "Атлетико" 29 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В последний раз он пропускал матчи "матрасников" из-за травм в феврале.
???? @marcosllorente sufre una lesión en la musculatura aductora del muslo izquierdo.— Atlético de Madrid (@Atleti) April 25, 2023
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