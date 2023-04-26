Барселона может продать Рафинью, чтобы зарегистрировать Месси. Известны претенденты на игрока

Нападающий "Барселоны" Рафинья может помочь клубу реализовать возвращение Лионеля Месси, сообщает AS. Бразильца могут приобрести "Ньюкасл", "Тоттенхэм" или "Арсенал".

"Барса" не хочет расставаться с игроком, также он нравится главному тренеру Хави, поэтому сделку рассмотрят в случае адекватного по средствам предложения.

Ранее сообщалось, что клуб не будет смотреть в сторону трансфера менее чем за 90 миллионов евро.

В этом сезоне Рафинья провел за "Барселону" 42 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Прошлым летом бразильца приобрели из "Лидса" за 58 миллионов евро.