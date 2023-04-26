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Барселона может продать Рафинью, чтобы зарегистрировать Месси. Известны претенденты на игрока
Сразу три клуба из АПЛ готовы купить
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Рафинья может помочь клубу реализовать возвращение Лионеля Месси, сообщает AS. Бразильца могут приобрести "Ньюкасл", "Тоттенхэм" или "Арсенал".
"Барса" не хочет расставаться с игроком, также он нравится главному тренеру Хави, поэтому сделку рассмотрят в случае адекватного по средствам предложения.
Ранее сообщалось, что клуб не будет смотреть в сторону трансфера менее чем за 90 миллионов евро.
В этом сезоне Рафинья провел за "Барселону" 42 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Прошлым летом бразильца приобрели из "Лидса" за 58 миллионов евро.
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