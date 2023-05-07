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Барселона попросила Де Йонга и Тер Штегена рассмотреть понижение зарплаты
Клуб хочет приравнять расходы к другим футболистам
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Полузащитник Фрэнки де Йонг и вратарь Марк-Андре тер Штеген получили от "Барселоны" просьбу о снижении зарплаты.
Они были среди нескольких игроков клуба, которые в октябре 2020 года подписали с командой новые контракты на необычных условиях: тогда их зарплату сократили, но она должна была повышаться на регулярной основе, чтобы компенсировать футболистам потерянные от сокращения средства.
На такой шаг пошло еще бывшее руководство "Барселоны", желая сократить финансовые проблемы команды. Однако через три сезона они никуда не делись, поэтому действующие руководители команды снова обратились к игрокам с целью согласовать снижение зарплаты.
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