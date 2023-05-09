Месси не вернется? Бускетс принял решение покинуть Барселону

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб по окончанию текущего сезона, сообщает Marca. Он уже сообщил о своем намерении одноклубникам.

Бускетс хотел использовать паузу в матчах (между поединками "Барсы" 12 дней), чтобы хорошо всё обдумать и принять окончательное решение. В итоге испанец покинет клуб 30-го июня после 18-ти лет в системе клуба.

Сообщалось, что 34-летний полузащитник может остаться в клубе, если в команду вернется Лионель Месси.

Пока неизвестно когда Бускетс собирается сделать заявление по поводу ухода. Возможно это произойдет когда "Барса" выиграет чемпионство в Испании.

Напомним, что Серхио связывали с "Интером" из Майами и клубами из Саудовской Аравии.