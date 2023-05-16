Примера. Бетис - Райо Вальекано 3:1. Кульминация - ассист 41-летнего Хоакина

Яркий, равный и богатый на опасные моменты матч сыграли команды, и победила та, которая прицельнее пробивала.

"Райо" может винить только сам себя. Один только Иси Паласон в первом тайме дважды (!) пробил в штангу; не лучше использовал свои шансы Рауль де Томас.

"Бетис в своих атаках был эффективнее. Сабали открыл счет выдающимся ударом издали в касание, а перед перерывом Айосе Перес удвоил счет благодаря выгодной позиции при подаче углового.

"Райо" отыграл один мяч в начале второго тайма благодаря умной подаче Франа на Комесанью. Сразу после этого Трехо мог сравнять счет, но что? Перекладина! Андони Ираола чуть волосы на себе не рвал.

Его легко понять - на концовку "Молний" уже не хватило, и "Бетис" заслуженно забил третий - Борху вывел на гол 41-летний Хоакин, которого стадион встречал стоя. Красиво!

Don Joaquín Sánchez. Leyenda viva. ???? pic.twitter.com/m2kFcsaFGq — Peña Bética Benidorm (@PBeticaBenidorm) May 15, 2023

В таблице "Бетис" с 55 очками укрепился на 6-й строчке. ЛЧ команде уже не светит, но и без еврокубков она не останется. У "Райо" - 11-я позиция и 46 баллов, но при этом от зоны Лиги конференций команду отделяют лишь 2 очка, так что ничего пока не потеряно.

34-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Райо Вальекано" - 3:1

Голы: Сабали, 5, Айосе Перес, 44, Борха Иглесиас, 90+6 - Комесанья, 52

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 46) - Луис Энрике (Родри, 76), Каналес (Хоакин, 90+1), Айосе Перес (Хуанми, 90+1) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 65)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью (Мартин, 88), Мумин, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Унаи Лопес, 76), Валентин (Сисс, 66) - Паласон, Трехо (Камельо, 67), Альваро Гарсия - де Томас (Фалькао, 76)

Предупреждения: Сабали, 46, Браво, 72, Песселья, 90+1 - Валентин, 7, Мумин, 82