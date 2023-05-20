Френки Де Йонг: У меня никогда не было плохих отношений с Лапортой

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своих отношениях с президентом клуба, а также поделился информацией о Месси:

“Я в хороших отношениях с Лапортой. Мне никогда не было плохо с ним. У них была такая ситуация летом, но мои отношения с ним хорошие. Месси? Он фантастический, он великолепен! Но я не знаю, произойдет ли его возвращение или нет”, - сказал Де Йонг.

Напомним, что прошлым летом состоялась настоящая трансферная сага на счет де Йонга. Клубу выгодна была продажа нидерландца для того, чтобы соблюдать финансовые ограничения, однако полузащитник не хотел уходить из "Барселоны". Лапорта поддерживал Френки и все-таки стороны договорились о продолжении сотрудничества.

В текущем сезоне де Йонг провел 39 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.