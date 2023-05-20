Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Френки Де Йонг: У меня никогда не было плохих отношений с Лапортой
Несмотря на конфликт с клубом летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своих отношениях с президентом клуба, а также поделился информацией о Месси:
“Я в хороших отношениях с Лапортой. Мне никогда не было плохо с ним. У них была такая ситуация летом, но мои отношения с ним хорошие.
Месси? Он фантастический, он великолепен! Но я не знаю, произойдет ли его возвращение или нет”, - сказал Де Йонг.
Напомним, что прошлым летом состоялась настоящая трансферная сага на счет де Йонга. Клубу выгодна была продажа нидерландца для того, чтобы соблюдать финансовые ограничения, однако полузащитник не хотел уходить из "Барселоны". Лапорта поддерживал Френки и все-таки стороны договорились о продолжении сотрудничества.
В текущем сезоне де Йонг провел 39 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
- Гвардиола рассказал, почему Де Брюйне накричал на него
- Почеттино хочет избавиться от 10 футболистов Челси: два конкурента Мудрика в списке
- СМИ раскрыли детали контракта, который Барселона предлагает Месси
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО