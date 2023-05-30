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Бензема может уйти из Реала этим летом. В Саудовской Аравии предложили 200 миллионов евро за 2 года

Испания
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Неожиданная развязка

Бензема может уйти из Реала этим летом. В Саудовской Аравии предложили 200 миллионов евро за 2 года

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Карим Бензема может покинуть "Реал" этим летом. Стороны так и не продлили контракт, который истекает 30-го июня.

При этом в Саудовской Аравии уже ждут на француза. Ему предлагают 200 миллионов евро за 2 года без учета налогов. При этом Карим будет выполнять роль посла заявки страны на проведение чемпионата мира 2030 и за это также полагается крупное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о продлении контракта ещё на год, но отмечается, что сделка так и не была закрыта.

На случай ухода Бензема фаворитом Карло Анчелотти является Харри Кейн. Его услуги предложили Мадриду не так давно, но клуб не дал однозначного ответа.

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В этом сезоне Карим провел за "Реал" 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
as.com

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