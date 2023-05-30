Бензема может уйти из Реала этим летом. В Саудовской Аравии предложили 200 миллионов евро за 2 года

Карим Бензема может покинуть "Реал" этим летом. Стороны так и не продлили контракт, который истекает 30-го июня.

При этом в Саудовской Аравии уже ждут на француза. Ему предлагают 200 миллионов евро за 2 года без учета налогов. При этом Карим будет выполнять роль посла заявки страны на проведение чемпионата мира 2030 и за это также полагается крупное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о продлении контракта ещё на год, но отмечается, что сделка так и не была закрыта.

На случай ухода Бензема фаворитом Карло Анчелотти является Харри Кейн. Его услуги предложили Мадриду не так давно, но клуб не дал однозначного ответа.

Читайте также Анчелотти хочет, чтобы Реал подписал Харри Кейна

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.