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Бензема приехал на базу Реала за 3,5 часа до тренировки. Он проводит переговоры с Пересом
У Карима предложение из Саудовской Аравии
Twitter Real Madrid C.F.
Нападающий "Реала" Карим Бензема приехал на тренировочную базу за 2,5 часа до начала запланированной тренироки. Он проводит встречу с президентом клуба Флорентино Пересом.
Стало известно, что Кариму Бензема поступило официальное предложение из Саудовской Аравии на 200 миллионов евро за 2 сезона. Флорентино Перес готов принять любое решение игрока, котнтракт с которым истекает 30-го июня. "Реал" при этом готов продлить контракт с футболистом.
Позже Фабрицио Романо опубликовал информацию, что предложение сделал "Аль-Иттихад".
В этом сезоне Карим провел за "Реал" 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего обладателя Золотого мяча в 35 миллионов евро.
???? Benzema ha llegado hoy sobre 12:30h a la ciudad deportiva de Valdebebas. El Real Madrid vuelve a entrenar a las 16:00h— Sergio Quirante (@SQuirante) May 31, 2023
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