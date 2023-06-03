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Реал попрощался с центрфорвардом

Испания
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Мариано Диаз покидает Мадрид

Реал попрощался с центрфорвардом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" объявил о прекращении сотрудничества с центрфорвардом Мариано Диазом, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок с 2011-го года находился в клубе. Его путь начался с молодежной команды в которую он перешел из "Баладоны".

В 2017 году он покидал "сливочных" для того, чтобы присоединиться к "Лиону". Через год клуб выкупил игрока обратно.

За время пребывания в Мадриде футболист провел 84 матча, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

В составе "Реала" Диас завоевал 13 титулов: две Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три чемпионских трофея в Ла Лиге, один Кубок и три Суперкубка Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Мариано Диас
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Источник:
realmadrid.com

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