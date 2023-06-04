Винисиус к Бензема: Когда я прибыл в Мадрид, ты первый, кто принял меня. Спасибо, легенда!

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал уход Карима Бензема из состояния "сливочных" и попрощался с французом.

"Бензвини, Винзема... Что угодно. Результат всегда был одинаков: голы, смех, титулы и, прежде всего, обучение.

Когда парень из Сан-Гонсалу, очень застенчивый, прибыл в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто принял меня. Никогда не забуду.

Я вырос с тобой. Мы вместе завоевали Испанию, Европу и мир. И я мог с большой гордостью аплодировать твоему "Золотому мячу".

Сегодня мы завершили этот "дуэт тьмы" в реальной жизни, но всегда буду иметь наши видео как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени.

Карим, мы будем очень по тебе скучать. Спасибо за все, легенда", - написал Винисиус на своей странице в Twitter.