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Винисиус к Бензема: Когда я прибыл в Мадрид, ты первый, кто принял меня. Спасибо, легенда!
Бразилец попрощался с французом
Twitter Vini Jr.
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал уход Карима Бензема из состояния "сливочных" и попрощался с французом.
"Бензвини, Винзема... Что угодно. Результат всегда был одинаков: голы, смех, титулы и, прежде всего, обучение.
Когда парень из Сан-Гонсалу, очень застенчивый, прибыл в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто принял меня. Никогда не забуду.
Я вырос с тобой. Мы вместе завоевали Испанию, Европу и мир. И я мог с большой гордостью аплодировать твоему "Золотому мячу".
Сегодня мы завершили этот "дуэт тьмы" в реальной жизни, но всегда буду иметь наши видео как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени.
Карим, мы будем очень по тебе скучать. Спасибо за все, легенда", - написал Винисиус на своей странице в Twitter.
Сегодня, 4 июня официальный сайт "Реала" объявил, что 35-летний Карим покидает клуб.
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