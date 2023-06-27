"Мы мертвы, и труп не дышит": Валенсию спасли от вылета легенды клуба, но прогноз и дальше отрицательный

Он остается

Рубен Бараха – именно о нем речь – продлил контракт с "Валенсией" до 2025 года.

47-летняя легенда возглавила клуб 14 февраля, когда тот был в зоне вылета, и пусть не без проблем, но "Пипо" удалось избежать наихудшего.

El Mundo пишет, что на переговорах Бараха не торговался за деньги – его интересовало влияние на трансферы, а еще честность. Ранее в эпоху Питера Лима на "Месталье" только отдельные тренеры, как Марселино, подбирали себе кадры; другие играли теми, кого привозил агент Жорже Мендеш, имеющий влияние на владельца.

Также Бараха требовал от боссов вслух назвать задачу на сезон – такая себе страховка, чтоб не повторить судьбу Пепе Бордаласа. Тот дошел до финала Кубка короля, но был уволен по телефону.

Фаны, конечно, приветствуют новость. Для них Бараха – это и воспоминания о величественной истории "Валенсии", и союзник в клубе, которых в последние годы было слишком мало.

"Для меня тренировать "Валенсию" – это мечта всей жизни. Это наибольшая веха, к которой я стремился, когда начинал тренерскую карьеру. А теперь представьте, каково это, когда клуб зовет вас, чтобы исправить сложную ситуацию? Вернуться домой – большая честь", - нет никаких поводов сомневаться в искренности Рубена.

Он праздновал, как ребенок, когда его "Валенсия" вырвала ничью 1:1 на "Бенито Вильямарин" в последнем туре, гарантировав себе 16-е место.

Само собой, Бараха готов продолжать выживать и дальше, вот только он больше икона, чем тактик.

И ко всему в хаосе переговоров Рубен потерял своего ассистента и опору Карлоса Марчену, уехавшего домой якобы "по семейным обстоятельствам".

Феномен Барахи

На улицах Валенсии Пипо словно у себя дома.

В молодости Бараха играл за "Летучих мышей" в финале ЛЧ, выигрывал Ла Лигу, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, а его прощальный матч в 2010-м заставил фанов рыдать навзрыд.

Но что было дальше? За последние 8 лет Бараха объездил "Эльче", "Райо Вальекано", "Спортинг Хихон", "Тенерифе" и "Сарагосу", однако лишь раз его не уволили по ходу первого же сезона.

Пипо слишком импульсивен и часто теряет раздевалку – это не секрет. "Валенсия" назначила его исключительно из-за форс-мажора. В начале 2023 года команда имела 50 дней без побед. Это стоило кресла Дженнаро Гаттузо; "вечный" исполняющий обязанности Воро тоже капитулировал:

"Вы называете меня спасателем, но в этот раз это так не сработает. Ничего не получится".

Тем временем 15 тысяч фанатов собрались под "Месталией" для протеста против владельца Питера Лима. И что было делать?

И нет, с Барахой "Валенсия" не заиграла сильно – ключ здесь в страсти, нерве. На поле стали выходить наиболее мотивированные. Также "Летучие мыши" снова ощутили "Месталью" своей крепостью. 15 очков из 22 команда Барахи взяла именно дома, где била "Реал Сосьедад", "Осасуну", "Райо Вальекано" и, главное, мадридский "Реал".

Тот матч запомнился главным образом расистской травлей Винисиуса. И хотя это выглядело отвратительно, давайте честно – при других, более миролюбивых обстоятельствах шансов остановить бразильца у "Валенсии" было бы куда меньше.

Не случайно Бараха по завершении сезона долго благодарил фанов. Его собственные тактические находки пока скромны. Из заметного – переход к средне-низкому защитному блоку, укрепившему тылы. С Пипо "Валенсия" добыла 4 "сухаря" в 19 турах, до него – 3 в 21.

Более весомый успех тренера связан с кадрами. Его юные протеже Диего Лопес, Альберто Мари и Хави Герра очень помогли команде голами и ассистами в последних турах. За ними будущее.

Также Бараха на авторитете отправил в дубль Уго Гильямона, который после поездки в Катар посчитал себя суперзвездой и даже зевал в лицо Дженнаро Гаттузо, когда тот произносил мотивационную речь.

"Рафа Бенитес дал мне тактическую базу, из которой я мог развиваться как тренер: крепкая защита, агрессивный прессинг и быстрые контратаки. Кроме того, самоотдача тренера во всех нюансах работы. Помню, он установил восемь камер в тренировочном комплексе "Патерна и наблюдал. Если ты не давал максимум каждый день, он это видел", – так Бараха понимает свою работу.

Контратаки и дисциплина – что еще нужно аутсайдеру? Но Пипо также понимает, что его могут выставить на улицу хоть завтра.

Лим против футбола

После покупки "Валенсии" в 2014 году Питер Лим уволил уже 12 тренеров.

Далеко не все они заслуживали отставки. Уже упомянутый Бордалас в условиях страшного кадрового дефицита добрался до финала Кубка, а Марселино даже выиграл его перед тем, как его выгнали. Почему? Пожалуй, за стремление видеть "Валенсию" сильной.

Сингапурец Лим не любит футбол. Он бывший биржевой маклер, накопивший капитал и инвестирующий во все подряд – от медицины до производства пальмового масла. В Валенсию он приехал ради витрины, когда клуб был по уши в долгах. "Летучие мыши" набрали кредитов на новый стадион как раз перед кризисом 2008-09 годов, и вы понимаете, что было дальше.

Лим тогда реструктуризировал долги и пообещал достроить стадион, однако впоследствии дал заднюю – типа, проект слишком масштабный, нужно уменьшить. А как это сделать, когда каркас уже построен?

Ко всему вмешалась RFEF, которая включила "Нуэво Месталью" в заявку на ЧМ-2030 и требует, чтобы арена отвечала самым высоким критериям ФИФА и УЕФА.

Лим от этого очень нервничает. Он рассчитывал еще в 2022-м застроить старую "Месталью" элитной недвижимостью, но все стоит. Более того, никто не поддержал его "гениальную" идею перевезти "Валенсию" на несколько лет на поле "Леванте" – представьте себе, владелец "Летучих мышей" даже не в курсе принципиальности дерби!

"Некоторые фанаты "Валенсии" ругают и проклинают всю мою семью, меня. Неужели они не понимают? Клуб наш, и мы можем сделать с ним все, что хотим. Никто не имеет права нам возражать", - вот вам лозунг работы Лима в "Валенсии".

Он держал лицо только пока теплилась надежда на "Нуэво Месталью". Так, в 2016-м Лим привез Пако Айерастану целую группу непоследних исполнителей - Эльякима Мангаля, Эсекьеля Гарая, Нани, Мунира, Мартина Монтойю. Но чем больше все затягивалось, тем сильнее пустела казна.

This is the latest I have on Valencia debt. Not great. pic.twitter.com/SAl0ZteJrH — Swiss Ramble (@SwissRamble) June 7, 2022

Пандемия уничтожила последние следы прежней роскоши. За год зарплатную ведомость урезали со 160 до 100 млн, а самая большая покупка "Валенсии" с тех пор – это 8,5 млн за Маркоса Андре из "Вальядолида". При этом отток лучших игроков не останавливается – только за последнее лето "Месталью" покинули Карлос Солер, Гонсалу Гедеш, Макси Гомес и Яспер Силлессен.

"Мы мертвые, и труп не дышит, – срывается на крик экс-президент Пако Роч. - Все потому, что владельцу просто наплевать. Питер Лим не понимает, чего хочет, но никак не наиграется. Знаю, что Питер забирает часть доходов из трансферов в свой карман. Это не президент, а идиот, он не привязан к Валенсии, но она полностью от него зависит. Это историческая катастрофа".

С ним соглашается вся Испания, где фигура Лима уже давно стоит в одном ряду с такими "инвесторами", как Дмитрий Питтерман, Али Сайед, Абдулла Аль-Тани и тот бразильский официант, который притворился шейхом перед президентом "Хетафе".

Но Лиму безразлично, и он не собирается продавать клуб.

Тревога только нарастает

А как иначе? Руководство остается старое, а значит и методы тоже.

Super Deporte узнала, что этим летом боссы "Валенсии" хотят выручить 75 млн евро за Георгия Мамардашвили, Тьерри Коррея и Юнуса Мусу, тогда как на новичков планируется потратить всего 15 млн.

При этом с составом и без того беда. Лучшие игроки прошлого сезона Джастин Клюйверт (8+2) и Самуэл Лино (8+3) играли на правах аренды и вернулись в свои клубы. Зато на месте Эдинсон Кавани, от которого травмы оставили одни руины.

Ко всему Рубен Бараха совсем не выдающийся тренер, и уход более опытного Марчены обязательно по нему ударит.

Последние 4 месяца на "Месталье" именно он, а не Бараха, был ключевой фигурой в раздевалке. Это Карлос посещал матчи дубля и рекомендовал оттуда отдельных ребят. И даже когда взрывной Бараха в раздевалке схватил за барки Саму Кастильехо, Марчена их помирил, чем спас тренеру репутацию.

"Он человек с иным характером, чем мой. Он очень спокоен. Это помогает в отношениях с игроками. Карлос обеспечивает мне душевное спокойствие и разумное мнение со стороны", - как-то признавался Рубен.

Говорят, что на его место придет другой игрок "Валенсии" нулевых – Миста. Но для команды это будет не то.



Карлос Марчена и Рубен Бараха. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vicente Vidal Fernandez/SOPA Images/LightRocket Карлос Марчена и Рубен Бараха. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vicente Vidal Fernandez/SOPA Images/LightRocket

Тем временем новости из лагеря клуба как обычно. Молодая звезда Юнус Муса жалуется на расизм от фанатов, пытаясь ускорить трансфер; капитан Хосе Луис Гайя констатирует, что его могут продать в любую минуту, а Питер Лим выкладывает в Instagram счастливые кадры с Криштиану Роналду – они с недавних пор вдвоем финансируют новую медиаплатформу ZujuGP под азиатскую аудиторию. "Валенсия"? Какая еще "Валенсия"?!

Иногда кажется, что настоящие "Летучие мыши" остались в той серии пенальти против "Баварии" в финале Лиги чемпионов, а это все просто затянувшийся дурной сон.