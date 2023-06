"Мы мертвы, и труп не дышит": Валенсию спасли от вылета легенды клуба, но прогноз и дальше отрицательный

Рубен Бараха – именно о нем речь – продлил контракт с "Валенсией" до 2025 года.

47-летняя легенда возглавила клуб 14 февраля, когда тот был в зоне вылета, и пусть не без проблем, но "Пипо" удалось избежать наихудшего.

El Mundo пишет, что на переговорах Бараха не торговался за деньги – его интересовало влияние на трансферы, а еще честность. Ранее в эпоху Питера Лима на "Месталье" только отдельные тренеры, как Марселино, подбирали себе кадры; другие играли теми, кого привозил агент Жорже Мендеш, имеющий влияние на владельца.

Также Бараха требовал от боссов вслух назвать задачу на сезон – такая себе страховка, чтоб не повторить судьбу Пепе Бордаласа. Тот дошел до финала Кубка короля, но был уволен по телефону.

Фаны, конечно, приветствуют новость. Для них Бараха – это и воспоминания о величественной истории "Валенсии", и союзник в клубе, которых в последние годы было слишком мало.

Он праздновал, как ребенок, когда его "Валенсия" вырвала ничью 1:1 на "Бенито Вильямарин" в последнем туре, гарантировав себе 16-е место.

Само собой, Бараха готов продолжать выживать и дальше, вот только он больше икона, чем тактик.

И ко всему в хаосе переговоров Рубен потерял своего ассистента и опору Карлоса Марчену, уехавшего домой якобы "по семейным обстоятельствам".

На улицах Валенсии Пипо словно у себя дома.

В молодости Бараха играл за "Летучих мышей" в финале ЛЧ, выигрывал Ла Лигу, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, а его прощальный матч в 2010-м заставил фанов рыдать навзрыд.

Но что было дальше? За последние 8 лет Бараха объездил "Эльче", "Райо Вальекано", "Спортинг Хихон", "Тенерифе" и "Сарагосу", однако лишь раз его не уволили по ходу первого же сезона.

Пипо слишком импульсивен и часто теряет раздевалку – это не секрет. "Валенсия" назначила его исключительно из-за форс-мажора. В начале 2023 года команда имела 50 дней без побед. Это стоило кресла Дженнаро Гаттузо; "вечный" исполняющий обязанности Воро тоже капитулировал:

Тем временем 15 тысяч фанатов собрались под "Месталией" для протеста против владельца Питера Лима. И что было делать?

И нет, с Барахой "Валенсия" не заиграла сильно – ключ здесь в страсти, нерве. На поле стали выходить наиболее мотивированные. Также "Летучие мыши" снова ощутили "Месталью" своей крепостью. 15 очков из 22 команда Барахи взяла именно дома, где била "Реал Сосьедад", "Осасуну", "Райо Вальекано" и, главное, мадридский "Реал".

Тот матч запомнился главным образом расистской травлей Винисиуса. И хотя это выглядело отвратительно, давайте честно – при других, более миролюбивых обстоятельствах шансов остановить бразильца у "Валенсии" было бы куда меньше.

Не случайно Бараха по завершении сезона долго благодарил фанов. Его собственные тактические находки пока скромны. Из заметного – переход к средне-низкому защитному блоку, укрепившему тылы. С Пипо "Валенсия" добыла 4 "сухаря" в 19 турах, до него – 3 в 21.

Более весомый успех тренера связан с кадрами. Его юные протеже Диего Лопес, Альберто Мари и Хави Герра очень помогли команде голами и ассистами в последних турах. За ними будущее.

Также Бараха на авторитете отправил в дубль Уго Гильямона, который после поездки в Катар посчитал себя суперзвездой и даже зевал в лицо Дженнаро Гаттузо, когда тот произносил мотивационную речь.

Контратаки и дисциплина – что еще нужно аутсайдеру? Но Пипо также понимает, что его могут выставить на улицу хоть завтра.

После покупки "Валенсии" в 2014 году Питер Лим уволил уже 12 тренеров.

Далеко не все они заслуживали отставки. Уже упомянутый Бордалас в условиях страшного кадрового дефицита добрался до финала Кубка, а Марселино даже выиграл его перед тем, как его выгнали. Почему? Пожалуй, за стремление видеть "Валенсию" сильной.

Сингапурец Лим не любит футбол. Он бывший биржевой маклер, накопивший капитал и инвестирующий во все подряд – от медицины до производства пальмового масла. В Валенсию он приехал ради витрины, когда клуб был по уши в долгах. "Летучие мыши" набрали кредитов на новый стадион как раз перед кризисом 2008-09 годов, и вы понимаете, что было дальше.

Лим тогда реструктуризировал долги и пообещал достроить стадион, однако впоследствии дал заднюю – типа, проект слишком масштабный, нужно уменьшить. А как это сделать, когда каркас уже построен?

Ко всему вмешалась RFEF, которая включила "Нуэво Месталью" в заявку на ЧМ-2030 и требует, чтобы арена отвечала самым высоким критериям ФИФА и УЕФА.

Лим от этого очень нервничает. Он рассчитывал еще в 2022-м застроить старую "Месталью" элитной недвижимостью, но все стоит. Более того, никто не поддержал его "гениальную" идею перевезти "Валенсию" на несколько лет на поле "Леванте" – представьте себе, владелец "Летучих мышей" даже не в курсе принципиальности дерби!

Он держал лицо только пока теплилась надежда на "Нуэво Месталью". Так, в 2016-м Лим привез Пако Айерастану целую группу непоследних исполнителей - Эльякима Мангаля, Эсекьеля Гарая, Нани, Мунира, Мартина Монтойю. Но чем больше все затягивалось, тем сильнее пустела казна.

This is the latest I have on Valencia debt. Not great. pic.twitter.com/SAl0ZteJrH