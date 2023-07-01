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Барселоне предлагали 100 миллионов евро за де Фрэнки де Йонга
Но клуб отказался
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом сезоне "Барселона" получила большое предложение от неназванного клуба по трансферу полузащитника Фрэнки де Йонга. Однако клуб решил отказаться от предложения.
“В прошлом сезоне нам предлагали 100 миллионов евро за де Йонга, но мы правильно сделали, что отказались. Есть ключевые игроки, которых нельзя продавать. У нас также были предложения по Педри, Араухо, Кристенсену и Фати”, - сказал президент клуба Жоан Лапорта.
Добавим, что в период летнего трансферного окна 2022-го года де Йонга связывали с "Манчестер Юнайтед". Тогда новоиспеченный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг хотел пригласить своего соотечественника в команду.
Отметим, что за прошедший сезон ориентированная стоимость де Йонга согласно данным аналитического портала Transfermarkt выросла с 60 до 75 млн евро.
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