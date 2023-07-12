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Барселона объявила о трансфере Витора Роке
18-летний талант присоединится к команде летом 2024-го
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке продолжит карьеру в "Барселоне". Каталонский клуб официально сообщил о переходе 18-летнего бразильца.
Контракт игрока рассчитан до сезона 2030/31, отступные - 500 млн евро. Ожидается, что он присоединится к команде в кампании-2024/25.
Витор Роке принял участие в 66 матчах за "Атлетико Паранаэнсе". В его активе 22 гола и 9 результативных передач. Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал, что сумма трансфера составит 30 млн евро +31 бонусов.
Портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.
???? ???? ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2023
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