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Барселона объявила о трансфере Витора Роке

Испания
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18-летний талант присоединится к команде летом 2024-го

Барселона объявила о трансфере Витора Роке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке продолжит карьеру в "Барселоне". Каталонский клуб официально сообщил о переходе 18-летнего бразильца.

Контракт игрока рассчитан до сезона 2030/31, отступные - 500 млн евро. Ожидается, что он присоединится к команде в кампании-2024/25.

Витор Роке принял участие в 66 матчах за "Атлетико Паранаэнсе". В его активе 22 гола и 9 результативных передач. Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал, что сумма трансфера составит 30 млн евро +31 бонусов.

Портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

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В статье: Барселона Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Витор Роке
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Источник:
fcbarcelona.com

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