Барселона объявила о трансфере Витора Роке

Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке продолжит карьеру в "Барселоне". Каталонский клуб официально сообщил о переходе 18-летнего бразильца.

Контракт игрока рассчитан до сезона 2030/31, отступные - 500 млн евро. Ожидается, что он присоединится к команде в кампании-2024/25.

Витор Роке принял участие в 66 матчах за "Атлетико Паранаэнсе". В его активе 22 гола и 9 результативных передач. Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал, что сумма трансфера составит 30 млн евро +31 бонусов.

Портал Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.