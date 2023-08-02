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Льоренте перейдет из Атлетико в Аль-Ахли

Испания
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Всего за 20 миллионов евро

Льоренте перейдет из Атлетико в Аль-Ахли

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Маркос Льоренте перейдет в "Аль-Ахли" из "Атлетико" Мадрид. Саудовский клуб заплатит за 28-летнего универсала всего 20 миллионов евро.

Контракт Маркоса с "Атлетико" истекает летом 2027-го.

Не так давно Льоренте считался топовым полузащитником. Его трансферная стоимость составляла 80 миллионов евро, во многом благодаря универсальности: Маркос может играть как в центре поля, так и скраю в обороне.

В прошлом сезоне Льоренте провел за "Атлетико" 29 поединков, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Маркос Льоренте Аль-Ахли (Джидда)
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