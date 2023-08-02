Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льоренте перейдет из Атлетико в Аль-Ахли
Всего за 20 миллионов евро
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Маркос Льоренте перейдет в "Аль-Ахли" из "Атлетико" Мадрид. Саудовский клуб заплатит за 28-летнего универсала всего 20 миллионов евро.
Контракт Маркоса с "Атлетико" истекает летом 2027-го.
Не так давно Льоренте считался топовым полузащитником. Его трансферная стоимость составляла 80 миллионов евро, во многом благодаря универсальности: Маркос может играть как в центре поля, так и скраю в обороне.
В прошлом сезоне Льоренте провел за "Атлетико" 29 поединков, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Exclusive | Spain International Marcos Llorente (28) to join Al-Ahli from Atlético Madrid - total agreement subject to medical. ????????— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) August 2, 2023
Популярное сейчас
- Дила - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- СМИ назвали характер травмы и сроки восстановления Волынца
- Анчелотти – о матче против Барселоны: Со мной никогда такого не было, что команда пять раз попадала в каркас
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО