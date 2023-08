Льоренте перейдет из Атлетико в Аль-Ахли

Маркос Льоренте перейдет в "Аль-Ахли" из "Атлетико" Мадрид. Саудовский клуб заплатит за 28-летнего универсала всего 20 миллионов евро.

Контракт Маркоса с "Атлетико" истекает летом 2027-го.

Не так давно Льоренте считался топовым полузащитником. Его трансферная стоимость составляла 80 миллионов евро, во многом благодаря универсальности: Маркос может играть как в центре поля, так и скраю в обороне.

В прошлом сезоне Льоренте провел за "Атлетико" 29 поединков, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

