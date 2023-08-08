Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перед стартом Ла Лиги Барселона зарегистрировала всего 13 игроков первой команды
У каталонцев проблемы
Фото: ФК Барселона
У "Барсы" в приоритете закрытия трансферов Кессье и Дембеле, чтобы иметь возможность зарегистрировать всех новичков до стартующего уже в эту пятницу чемпионата. Свой первый матч в Ла Лиге каталонцы сыграют в воскресенье на выезде против "Хетафе".
На сегодняшний день в официальном реестре Ла Лиги зарегистрировано 13 игроков первой команды "Барселоны", двое из них – Франк Кессье и Усман Дембеле, которые в ближайшее время покинут каталонскую команду.
Приоритетом для клуба является регистрация имеющихся игроков, по обновленным контрактам это Гави и Араухо, а также новые подписания Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу. С Иньиго Мартинесом спешки меньше, поскольку он травмирован.
Стало известно о договоренности Дембеле с ПСЖ по трансферу, парижане заплатят 50 млн. евро, которые прописаны в контракте Усмана. Но даже здесь каталонцев ждет разочарование, по условиям контракта с Дембеле действующего до лета 24-го года, Барселона получит всего половину от суммы трансфера, то есть "Барса" может рассчитывать только на 25 млн. евро.
Также Барселона предоставила разрешение Кессье вести переговоры по контракту с "Аль-Ахли". До конца не ясна ситуация с Лангле и Дестом, на которых не рассчитывает Хави и от которых хотят избавиться в Барселоне.
Популярное сейчас
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Жеребьевка еврокубков, замена Довбика, новая звезда для ПСЖ. Главные новости за 7 августа
- Новичок дебютирует за Жирону. Довбык вышел на замену в товарищеском матче против Лацио. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО