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Перед стартом Ла Лиги Барселона зарегистрировала всего 13 игроков первой команды

Испания
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У каталонцев проблемы

Перед стартом Ла Лиги Барселона зарегистрировала всего 13 игроков первой команды

Фото: ФК Барселона

UA-Футбол
Новина українською

У "Барсы" в приоритете закрытия трансферов Кессье и Дембеле, чтобы иметь возможность зарегистрировать всех новичков до стартующего уже в эту пятницу чемпионата. Свой первый матч в Ла Лиге каталонцы сыграют в воскресенье на выезде против "Хетафе".

На сегодняшний день в официальном реестре Ла Лиги зарегистрировано 13 игроков первой команды "Барселоны", двое из них – Франк Кессье и Усман Дембеле, которые в ближайшее время покинут каталонскую команду.

Приоритетом для клуба является регистрация имеющихся игроков, по обновленным контрактам это Гави и Араухо, а также новые подписания Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу. С Иньиго Мартинесом спешки меньше, поскольку он травмирован.

Стало известно о договоренности Дембеле с ПСЖ по трансферу, парижане заплатят 50 млн. евро, которые прописаны в контракте Усмана. Но даже здесь каталонцев ждет разочарование, по условиям контракта с Дембеле действующего до лета 24-го года, Барселона получит всего половину от суммы трансфера, то есть "Барса" может рассчитывать только на 25 млн. евро.

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Также Барселона предоставила разрешение Кессье вести переговоры по контракту с "Аль-Ахли". До конца не ясна ситуация с Лангле и Дестом, на которых не рассчитывает Хави и от которых хотят избавиться в Барселоне.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
mundodeportivo

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