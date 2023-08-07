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Болельщики Барселоны оскорбляли Дембеле по пути на тренировку
Француз близок к уходу в "ПСЖ"
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Фанаты "Барселоны" оскорбляли Усмана Дембеле по дороге на Олимпийский стадион на горе Монтжуик. Футболист на командном автобусе на финальную тренировку перед матчем за Кубок Гампера.
Футболист принял решение уйти из "Барселоны" в "ПСЖ". "Парижане" якобы активировали опцию выкупа футболиста за 25 миллионов евро, которые получит непосредственно испанский клуб. Ещё 25 миллионов получит сам футболист, таковы условия сделки.
При этом "Барселона" заявила игрока на Кубок Гампера и он тренировался перед матчем. Матч с "Тоттенхэмом", по итогам которого определится победитель, состоится завтра, в 21:00.
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