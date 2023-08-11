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Эден Азар может уйти в Америку или Саудовскую Аравию

Испания
(1 голосов)

Есть названия конкретных клубов

Эден Азар может уйти в Америку или Саудовскую Аравию

Фото: DIARIO AS

Новина українською

Эден Азар может продлжить карьеру в бразильском "Ботафого" или канадском "Ванкувере". Также бельгиец может перейти в Саудовскую Аравию.

Саудовский клуб пока не обозначил свой интерес публично и его название неизвестно.

"Реал" расторг контракт с Азаром этим летом и так и не нашел новый клуб. Трансферная стоимость 32-летнего бельгийца – 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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В статье: Эден Азар Ботафого (Рио-де-Жанейро) Ванкувер Уайткэпс (Канада)
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Источник:
en.as.com

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Комментарии (1)
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Сусід Алграба
11.08.2023 в 02:36
Піти в Америку (Бразилія, Канада)А чому не в Мексику, вона більше посередині між Бразилією та Канадою?
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