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Эден Азар может уйти в Америку или Саудовскую Аравию
Есть названия конкретных клубов
Фото: DIARIO AS
Эден Азар может продлжить карьеру в бразильском "Ботафого" или канадском "Ванкувере". Также бельгиец может перейти в Саудовскую Аравию.
Саудовский клуб пока не обозначил свой интерес публично и его название неизвестно.
"Реал" расторг контракт с Азаром этим летом и так и не нашел новый клуб. Трансферная стоимость 32-летнего бельгийца – 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне он провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
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Источник:en.as.com
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Комментарии (1)
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Сусід Алграба
11.08.2023 в 02:36
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