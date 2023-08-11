Эден Азар может уйти в Америку или Саудовскую Аравию

Эден Азар может продлжить карьеру в бразильском "Ботафого" или канадском "Ванкувере". Также бельгиец может перейти в Саудовскую Аравию.

Саудовский клуб пока не обозначил свой интерес публично и его название неизвестно.

"Реал" расторг контракт с Азаром этим летом и так и не нашел новый клуб. Трансферная стоимость 32-летнего бельгийца – 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.