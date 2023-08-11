Илкай Гюндоган может покинуть Барселону

В контракте немецкого полузащитника Илкая Гюндогана есть пункт, по которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение, если каталонцы не смогут зарегистрировать игрока до 12 августа в Ла Лиге.

Футболист может покинуть клуб уже в ближайшие дни, так и не сыграв за "Барселону" ни одного официального матча.

Напомним, что "Барселона" из-за финансовых трудностей заявила на сезон всего 13 игроков первой команды.

Свой первый матч каталонцы играют в это воскресенье на выезде против "Хетафе".

32-летний немец перешел в "Барселону" этим летом в качестве свободного агента.