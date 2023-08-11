Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илкай Гюндоган может покинуть Барселону
Напряженная ситуация в составе чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В контракте немецкого полузащитника Илкая Гюндогана есть пункт, по которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение, если каталонцы не смогут зарегистрировать игрока до 12 августа в Ла Лиге.
Футболист может покинуть клуб уже в ближайшие дни, так и не сыграв за "Барселону" ни одного официального матча.
Напомним, что "Барселона" из-за финансовых трудностей заявила на сезон всего 13 игроков первой команды.
Свой первый матч каталонцы играют в это воскресенье на выезде против "Хетафе".
32-летний немец перешел в "Барселону" этим летом в качестве свободного агента.
Популярное сейчас
- В Сети появились кадры поврежденных дронами судов РФ – танкера Sig и корабля Оленегорский горняк
- Испания впервые в истории вышла в полуфинал женского Чемпионата мира
- Поражения Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Трубин присоединился к Бенфике. Главные новости за 10 августа
- Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО