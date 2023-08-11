  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Илкай Гюндоган может покинуть Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илкай Гюндоган может покинуть Барселону

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Напряженная ситуация в составе чемпионов

Илкай Гюндоган может покинуть Барселону

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В контракте немецкого полузащитника Илкая Гюндогана есть пункт, по которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение, если каталонцы не смогут зарегистрировать игрока до 12 августа в Ла Лиге.

Футболист может покинуть клуб уже в ближайшие дни, так и не сыграв за "Барселону" ни одного официального матча.

Напомним, что "Барселона" из-за финансовых трудностей заявила на сезон всего 13 игроков первой команды.

Свой первый матч каталонцы играют в это воскресенье на выезде против "Хетафе".

32-летний немец перешел в "Барселону" этим летом в качестве свободного агента.

По теме
yellow-arrow
Буну – приоритетная цель на замену Куртуа. Де Хеа не убеждает Анчелотти
yellow-arrow
Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
yellow-arrow
Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Илкай Гюндоган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Сусід Алграба
11.08.2023 в 15:56
А х** вам. Це декому так хотілося б, але це лише ваші вологі мрії. Ніхто Барсу не залишить і зіпсую вам настрій новиною, що гроші на реєстрацію є. Так що куріть і не проковтнIть цигарку.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде