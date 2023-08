Основной в 16: новый вундеркинд Барселоны уже бьет рекорды Ла Лиги

Ламин Ямаль вышел в основе Барселоны на матч 2-го тура Ла Лиги против Кадиса в 16 лет и 38 дней.

Это абсолютный рекорд испанского футбола в ХХІ веке и пятый результат за всю историю лиги.

При этом на замены Ямаль начал выходить еще раньше. Его первое появление в Ла Лиге случилось 29 апреля в матче против "Бетиса" (4:0). На тот момент юниору было всего 15 лет и 290 дней.

И нет, это не просто пиар от Хави. Так, в матче с "Кадисом" Ямаль за 85 минут на позиции правого вингера 58 раз коснулся мяча, выполнил 34 паса с 85% точности, четыре раза точно подал в штрафную и создал один голевой момент. Также он трижды проходил соперников на дриблинге, выполнил два перехвата и только один раз потерял мяч.

Мог Ламин даже открывать счет, но его коронный крученый удар с левой эффектно отразил Конан Ледесма – это, пожалуй, лучший сейв всего тура.

Показательно, что Хави заменил юношу только после того, как Барса открыла счет. Благодарная публика провела его овациями.

Еще одним комплиментом для Ямаля стала реплика тренера "Кадиса" Серхио на послематчевой пресс-конференции:

То есть, к Ямалю уже сейчас готовятся; его воспринимают как угрозу. А он еще и школу не окончил.

Парень родился в Каталонии в семье отца-марокканца и матери из Экваториальной Гвинеи.

Ламин Ямаль – это двойное имя. Его фамилия по отцу Насрауи, по матери – Эбана.

В Ла Масию парень попал в 5 лет и удивлял каждого тренера, с которым работал. В клубе даже разработали особый план под Ямаля, чтобы он не застаивался в зоне комфорта.

Так, в 12 лет Ламина отправили в группу Infantil B, где играли 13-летние. В 14 он бегал за Cadete A – то есть, с 16-летними. А уже оттуда и подавно переступил через несколько ступенек сразу в Juvenil A, где собраны лучшие 19-летние воспитанники "Кулес".

Такими темпами в основу не рвался никто - ни Фати, ни сам Месси, который в свое время задержался на уровне U-16 с Сеском и Пике, чтобы установить до сих пор непобитые рекорды.

В Ла Масии Ямаля называют "правильным", "сосредоточенным" парнем, преимущественно незаметным за пределами поля. У школьных учителей претензий к нему нет. Единственный залет случился в сборной U-17, где Ламин вместе с двумя товарищами из "Реала" и "Атлетико" пошел в "самоволку". За это клуб отстранил его на 4 матча.

Да-да, Ямаль играет с юношеской сборной Испании. В свои 16 он является лидером U-17 (10 матчей, 8 голов) и уже дебютировал за команду U-19.

Есть ощущение, что на адаптацию среди старших у Ламина уходит ноль часов ноль минут, что частично подтверждает и Хави:

Как для 16 лет, то они невероятны. В новом сезоне Ямаль может быть первым на замене.

В "Барсе" хорошо укомплектованы защита и середина поля, а вот с вингерами беда. Рафинья ненадежен, что еще раз подтвердило его удаление в стартовом туре с "Хетафе".

А кто еще? Дембеле продан в "ПСЖ"; Ферран Торрес и Ансу Фати потеряли доверие Хави и не рассматриваются как серьезные опции. Даже на зеленого Фермина Лопеса тренер надеется больше.

Между тем Ямаль дает "Барселоне" именно то, что ей нужно на правом фланге – дриблинг, ширину, смелые решения.

???????? Lamine Yamal (15) stats this season; ???? 28 matches ⏰ 1882 minutes played ⚽️ 8 goals ???? 8 assists ???? direct participation in the goal every 118 minutes ???? direct contribution to 19% of goals scored by Juvenil A this season 15 years old, What a talent... ???? pic.twitter.com/UNePyx0fqe

Ламину очевидно не хватает мышц, и это не даст ему прямо сейчас делать погоду против "автобусов" или элитных соперников - они его затолкают. А вот с аутсайдерами и на разреженном пространстве у юноши есть шансы. Тренеры Ла Масии уверяют, что "лучшего дриблера не выпускали уже более 10 лет". Также Ямаль умеет забивать; в детском футболе 7 на 7 он играл форварда.

Transfermarkt все это видит и уже оценивает школьника в 25 млн евро – рекорд в его возрастной группе.

Не спит и Жорже Мендеш – именно ему семья Ямаля поручила переговоры с "Барсой" насчет первого профессионального контракта, и это будет сложно. Просто для справки: на днях в рамках экономии клуб отменил бесплатное питание для резервистов, а такси заменил автобусами.

Везде ездит за Ямалем и скаут сборной Марокко Раби Такасса, хотя и признает, что против "Красной Фурии" шансов у него мало.

Lamine Yamal will sign new contract at Barcelona in the summer, no doubts — the agreement is imminent. New deal will be valid until June 2026. ????????✨ #FCB



Xavi: “The renewal of Lamine Yamal is going very well, it is under control. He wants to be here, I’m calm about it”. pic.twitter.com/SHqRHCoEOi