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Серхио Рамос поделился эмоциями от своего первого матча за Севилью после возвращения
В прошлый раз он выходил на поле в составе Севильи 28 августа 2005 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto
Защитник "Севильи" Серхио Рамос прокомментировал победу в матче с "Лас-Пальмасом" в чемпионате Испании.
"Больше всего доволен результатом после тяжелого старта для команды. У нас было одно преимущество - домашний стадион. Мы играли с большой интенсивностью, и вы могли видеть, что мы конкурентоспособны. Команда действовала хорошо, мы сильно прессинговали. Самое главное - заработали три важных очка.
Я почувствовал очень сильные эмоции. Очень волнительно воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное, что невозможно описать словами. Пусть эта победа станет началом хорошей серии", - приводит слова Рамоса Marca.
Напомним, "Севилья" победила "Лас-Пальмас" в матче испанской Примеры со счетом 1:0. Для Рамоса эта игра стала первой за "Севилью" после возвращения в клуб. В прошлый раз он выходил на поле в составе "Севильи" 28 августа 2005 года.
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