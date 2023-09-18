Серхио Рамос поделился эмоциями от своего первого матча за Севилью после возвращения

Защитник "Севильи" Серхио Рамос прокомментировал победу в матче с "Лас-Пальмасом" в чемпионате Испании.

"Больше всего доволен результатом после тяжелого старта для команды. У нас было одно преимущество - домашний стадион. Мы играли с большой интенсивностью, и вы могли видеть, что мы конкурентоспособны. Команда действовала хорошо, мы сильно прессинговали. Самое главное - заработали три важных очка.

Я почувствовал очень сильные эмоции. Очень волнительно воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное, что невозможно описать словами. Пусть эта победа станет началом хорошей серии", - приводит слова Рамоса Marca.