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Де Йонг получил травму в матче против Сельты
Френки потянул мышцу на ровном месте
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на своем поле играет против "Сельты".
Еще в первом тайме главный тренер "блауграны" был вынужден сделать первую замену. На 36-й минуте встречи Френки де Йонг на ровном месте потянул ногу и покинул поле.
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