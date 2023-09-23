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Де Йонг получил травму в матче против Сельты

Испания
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Френки потянул мышцу на ровном месте

Де Йонг получил травму в матче против Сельты

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на своем поле играет против "Сельты".

Еще в первом тайме главный тренер "блауграны" был вынужден сделать первую замену. На 36-й минуте встречи Френки де Йонг на ровном месте потянул ногу и покинул поле.

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Нидерландского хавбека заменил испанец Гави.

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В статье: Барселона Сельта (Виго) Френки де Йонг Гави
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