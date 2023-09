Примера. Севилья не проиграла в Памплоне, в хавбека Альмерии вселился Беллингем

Абсолютно равный матч. Победа любой из сторон в нем была бы несправедливой.

В первом тайме самый опасный момент "Севильи" упустил Окампос, который расстреливал уже пустой угол, но ошибся на сантиметры. За "Осасуну" на это ответил Авила - замыкая прострел, Чими с линии вратарской пробил в небеса.

Во втором тайме Авила имел еще один выгодный шанс после стеночки с Оросом, но теперь уже потряс штангу - пожалуй, это главный шанс всего матча.

В оправдание "Нервиону" заметим, что после ЛЧ он играл не совсем основным составом - Навас, Рамос, Эн-Несири, Педроса, Сусо, Ламела либо не играли, либо получили 15-20 минут.

Еще один факт про поединок - ему предшествовала масштабная драка ультрас клубов, которую лицезрели перепуганные случайные прохожие.

В копилке у "Осасуны" после 6 туров 7 очков - и это середина таблицы; у "Севильи" - 4 балла, и это почти ее дно.

6-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Севилья" - 0:0

"Осасуна": Эррера - Пенья (Аресо, 85), Катена, Давид Гарсия, Крус - Муньос (Мой Гомес, 68), Торро, Орос - Авила (Рауль Гарсия, 85), Будимир (Рубен Гарсия, 85), Мохика (Барха, 68)

"Севилья": Нюланд - Хуанлу, Баде, Гудель, Салас (Педроса, 77) - Жордан, Ракитич - Окампос, Оливер (Соу, 85), Лукебакьо - Рафа Мир (Эн-Несири, 70)

Предупреждения: Будимир, 68, Торро, 74 - Салас, 57, Ракитич, 64, Педроса, 81

"Альмерия" провела весь матч в поисках голов, но не одолела "Валенсию", которая была слишком хороша на контратаках.

Уже первый забег Диего Лопеса по левому флангу завершился индивидуальным голом - 0:1.

"Альмерия" так и не сравняла счет в первом тайме - Суаресу мешали то штанга, то Мамардашвили. Лишь после перерыва хозяева наладили голы - это в Аррибаса вселился Беллингем, и он дважды забил на добивании. 10 Джудов из 10!

"Валенсия", впрочем, тоже не дремала, и лучший игрок этого состава Хави Герра забил в ответ, умно открывшись в глубине штрафной.

Романа Яремчука не было даже в заявке "Летучих мышей" из-за травмы. "Валенсия" остается его командой лишь формально - украинец даже за нее не дебютировал.

Arribas scored 4 goals in 6 games and he's currently the 3rd top-scorer in LaLiga. What a season he's having so far man pic.twitter.com/76R5Q4NxxO