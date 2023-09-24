  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Севилья не проиграла в Памплоне, в хавбека Альмерии вселился Беллингем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Севилья не проиграла в Памплоне, в хавбека Альмерии вселился Беллингем

Испания
(1 голосов)

Без победителей и побежденных

Примера. Севилья не проиграла в Памплоне, в хавбека Альмерии вселился Беллингем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютно равный матч. Победа любой из сторон в нем была бы несправедливой.

В первом тайме самый опасный момент "Севильи" упустил Окампос, который расстреливал уже пустой угол, но ошибся на сантиметры. За "Осасуну" на это ответил Авила - замыкая прострел, Чими с линии вратарской пробил в небеса.

Во втором тайме Авила имел еще один выгодный шанс после стеночки с Оросом, но теперь уже потряс штангу - пожалуй, это главный шанс всего матча.

В оправдание "Нервиону" заметим, что после ЛЧ он играл не совсем основным составом - Навас, Рамос, Эн-Несири, Педроса, Сусо, Ламела либо не играли, либо получили 15-20 минут.

Еще один факт про поединок - ему предшествовала масштабная драка ультрас клубов, которую лицезрели перепуганные случайные прохожие.

В копилке у "Осасуны" после 6 туров 7 очков - и это середина таблицы; у "Севильи" - 4 балла, и это почти ее дно.

6-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Севилья" - 0:0

"Осасуна": Эррера - Пенья (Аресо, 85), Катена, Давид Гарсия, Крус - Муньос (Мой Гомес, 68), Торро, Орос - Авила (Рауль Гарсия, 85), Будимир (Рубен Гарсия, 85), Мохика (Барха, 68)

"Севилья": Нюланд - Хуанлу, Баде, Гудель, Салас (Педроса, 77) - Жордан, Ракитич - Окампос, Оливер (Соу, 85), Лукебакьо - Рафа Мир (Эн-Несири, 70)

Предупреждения: Будимир, 68, Торро, 74 - Салас, 57, Ракитич, 64, Педроса, 81

"Альмерия" провела весь матч в поисках голов, но не одолела "Валенсию", которая была слишком хороша на контратаках.

Уже первый забег Диего Лопеса по левому флангу завершился индивидуальным голом - 0:1.

"Альмерия" так и не сравняла счет в первом тайме - Суаресу мешали то штанга, то Мамардашвили. Лишь после перерыва хозяева наладили голы - это в Аррибаса вселился Беллингем, и он дважды забил на добивании. 10 Джудов из 10!

"Валенсия", впрочем, тоже не дремала, и лучший игрок этого состава Хави Герра забил в ответ, умно открывшись в глубине штрафной.

Романа Яремчука не было даже в заявке "Летучих мышей" из-за травмы. "Валенсия" остается его командой лишь формально - украинец даже за нее не дебютировал.

В таблице у "Летучих мышей" 10 очков, и это зона ЛЕ. "Альмерия" набрала - 2, и это последнее место.

6-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Валенсия" - 2:2

Голы: Аррибас, 59, 69 - Диего Лопес, 14, Герра, 63

"Валенсия": Масимиану - Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Лопи (Коне, 62), Робертоне (Баба, 76) - Эмбарба (Рамазани, 46), Мелеро, Аррибас (Баптистао, 85) - Суарес (Лазаро, 75)

"Альмерия": Мамардашвили - Коррея, Москера, Диахаби, Гайя - Пепелу, Герра (Гильямон, 65) - Фран Перес (Амалла, 65), Алмейда (Госальбес, 87), Диего Лопес (Уго Гонсалес, 90+6) - Дуро (Марио Домингес, 90+7)

Предупреждения: Монтес, 60, Мелеро, 83, Рамазани, 89 - Фран Перес, 51, Диахаби, 86

По теме
yellow-arrow
Атлетико - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Атлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2023
yellow-arrow
Атлетико – Реал: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Севилья Осасуна (Памплона) Альмерия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде