Кроос будет лично заниматься адаптацией одного из новичков Реала

Полузащитник "Реала" Тони Кроос будет лично помогать новичку клуба Арду Гюлеру проходить адаптацию в команде.

"Он имеет большой талант для своего возраста. У него очень хорошая левая нога, и он продемонстрирует это много раз. У него отличный удар левой, он очень технический. Я считаю, что это хорошее и разумное подписание с прицелом на будущее. Он один из тех талантов, которые спрашивают: “Как ты это делаешь?” Он хочет получать подсказки и советы.

Есть много 18-летних игроков, которые считают, что они очень классно играют и им не нужны никакие советы. Но у Арды есть менталитет обучения", – прокомментировал свое решение Кроос.