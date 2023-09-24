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Кроос будет лично заниматься адаптацией одного из новичков Реала

Испания
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Он видит в молодом игроке серьезный потенциал

Кроос будет лично заниматься адаптацией одного из новичков Реала

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

Полузащитник "Реала" Тони Кроос будет лично помогать новичку клуба Арду Гюлеру проходить адаптацию в команде.

"Он имеет большой талант для своего возраста. У него очень хорошая левая нога, и он продемонстрирует это много раз. У него отличный удар левой, он очень технический. Я считаю, что это хорошее и разумное подписание с прицелом на будущее. Он один из тех талантов, которые спрашивают: “Как ты это делаешь?” Он хочет получать подсказки и советы.

Есть много 18-летних игроков, которые считают, что они очень классно играют и им не нужны никакие советы. Но у Арды есть менталитет обучения", – прокомментировал свое решение Кроос.

Напомним, "Реал" объявил о трансфере турецкого хавбека 6 июля. В конце июля Гюллер травмировался. Ему сделали операцию на колене, сообщалось, что он пропустит около полутора месяцев.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Marca

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