Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроос будет лично заниматься адаптацией одного из новичков Реала
Он видит в молодом игроке серьезный потенциал
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Полузащитник "Реала" Тони Кроос будет лично помогать новичку клуба Арду Гюлеру проходить адаптацию в команде.
"Он имеет большой талант для своего возраста. У него очень хорошая левая нога, и он продемонстрирует это много раз. У него отличный удар левой, он очень технический. Я считаю, что это хорошее и разумное подписание с прицелом на будущее. Он один из тех талантов, которые спрашивают: “Как ты это делаешь?” Он хочет получать подсказки и советы.
Есть много 18-летних игроков, которые считают, что они очень классно играют и им не нужны никакие советы. Но у Арды есть менталитет обучения", – прокомментировал свое решение Кроос.
Напомним, "Реал" объявил о трансфере турецкого хавбека 6 июля. В конце июля Гюллер травмировался. Ему сделали операцию на колене, сообщалось, что он пропустит около полутора месяцев.
Популярное сейчас
- Федорчук: Это был идеальный подкат от Ракицкого
- Чжилей вырубил Джойса и стал претендентом на титул Усика. Видео
- Лионель Месси думает о следующем клубе, Рух отобрал очки у Шахтера, а Довбик снова забил. Главные новости за 23 сентября
- Жирона - Мальорка 5:3. Гол + пас от Довбика. Видео обзор матча
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО