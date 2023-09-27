Дом Серхио Рамоса ограбили. В момент взлома там находились четверо детей

Неизвестные ограбили дом Серхио Рамоса пока испанец играл в матче с "Лансом" в Лиге чемпионов в прошлую среду. В момент преступления в доме находились четверо детей вместе с присматривающим за ними персоналом.

Сообщается, что никто из детей не пострадал. Помимо Серхио дома не было и его жены Пилар Рубио.

Грабители обошли все охранные меры дома, забрали роскошные часы, одежду, ювелирные украшения и деньги. Полиция ищет преступник, но о задержании пока не сообщается.