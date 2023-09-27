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Дом Серхио Рамоса ограбили. В момент взлома там находились четверо детей
Никто из семьи не пострадал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto
Неизвестные ограбили дом Серхио Рамоса пока испанец играл в матче с "Лансом" в Лиге чемпионов в прошлую среду. В момент преступления в доме находились четверо детей вместе с присматривающим за ними персоналом.
Сообщается, что никто из детей не пострадал. Помимо Серхио дома не было и его жены Пилар Рубио.
Грабители обошли все охранные меры дома, забрали роскошные часы, одежду, ювелирные украшения и деньги. Полиция ищет преступник, но о задержании пока не сообщается.
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